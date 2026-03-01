Roma-Juventus 3-3, pari all’ultimo respiro di Gatti

Roma-Juventus si è giocata stasera dalle 20.45 allo Stadio Olimpico, una gara fondamentale per la lotta a un posto per la prossima Champions League.

Pronti via le due squadre si danno battaglia, Malen calcia forte e trova un coraggioso Perin sulla sua strada mentre Yildiz colpisce forte ma alto. I bianconeri hanno il predominio del campo ma non trovano la rete, cosa che invece fanno i giallorossi con un bel tiro a giro di Wesley. La gara va all’intervallo con i giallorossi avanti con il risultato di 1-0.

Nella ripresa la pareggia subito Conceicao con un gol splendido, poi però la Roma si sveglia e va a vincerla. I gol di Ndicka e Malen sembrano mettere ko la squadra bianconera che però usa quello che è il suo elemento più importante delle ultime settimane, il cuore. Al minuto 78 accorcia Boga, poi all’ultima azione la pareggia un gol di Gatti entrato alla fine per provare il tutto per tutto.

Ecco il tabellino:

39′ Wesley (R); 48′ Conceicao (J); 54′ Ndicka (R); 66′ Malen (R); 79′ Boga (J); 93′ Gatti

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Celik; Rensch (75′ Ghilardi), Cristante (75′ El Aynaoui), Kone, Wesley; Pisilli, Pellegrini (90′ Zaragoza); Malen. A disposizione: De Marzi, Zelezny, Angelino, Tsimikas, Venturino, Dybala, Ziolkowski, Arena, Vaz, El Shaarawy. Allenatore: Gasperini

Juventus (3-4-3): Perin; Kalulu, Bremer (88′ Gatti), Kelly; McKennie, Koopmeiners, Thuram (73′ Miretti), Cambiaso (88′ Openda); Conceicao (73′ Zhegrova), David (63′ Boga), Yildiz. A disposizione: Di Gregorio, Pinsoglio, Cabal, Kostic, Adzic. Allenatore: Spalletti

Arbitro: Sozza (sez. Seregno)

VAR: Di Bello

Ammoniti: Wesley (R)

Espulsi: –