Roma-Juventus: probabili formazioni, arbitro, precedenti, diretta streaming

La Juve torna in campionato dopo l’impresa sfiorata in Champions League: contro la Roma scontro diretto per la Champions League

Calcio d’inizio alle 20:45, vediamo le probabili formazioni con le scelte di Spalletti e Gasperini, l’arbitro che dirigerà la gara e come vedere in streaming la gara.

Analizziamo le scelte dei due allenatori, con Spalletti che deve rinunciare al capitano Locatelli squalificato. Confermato il 4-2-3-1.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Koné, El Aynaoui, Wesley; Cristante, Pellegrini; Malen. All. Gasperini

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Koopmeiners; Conceicao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti

Spalletti, per sfidare al meglio la Roma di Gasp che scenderà in campo con il 3-4-2-1, punterà sul 4-2-3-1. Tra i pali confermato Perin che quindi al momento ha scavalcato nelle gerarchie Di Gregorio. In difesa torna Bremer al centro della difesa con Kelly al suo fianco. Sulle fasce, invece, toccherà a Kalulu e Cambiaso, con quest’ultimo sulla corsia mancina.

In mediana, come detto, squalificato Locatelli, il suo posto sarà preso da Koopmeiners con Thuram al suo fianco. Alle spalle di Jonathan David unica punta, spazio per Conceiçao, McKennie e Yildiz.

Roma-Juventus arbitro

L’arbitro di Roma-Juventus sarà Sozza di Seregno. Assistenti Costanzo – Lo Cicero mentre il Quarto ufficiale sarà Sacchi. Al VAR Di Bello mentre all’AVAR Di Paolo.

Internazionale dal 2023, Simone Sozza è un arbitro moderno, apprezzato anche dai vertici Uefa per la capacità di gestire le partite fischiando poco. A volte, però, sconfina nel rischio di perdere per strada qualche fallo e qualche cartellino. Sozza, 38 anni, è uno degli arbitri nella top 5 italiana alle spalle di Doveri, Mariani, Guida e Massa.

Insomma,per questo vero e proprio scontro diretto per la Champions, Rocchi è voluto andare sul sicuro. La curiosità sta nel fatto che Sozza ha diretto anche la gara d’andata tra le due formazioni riscuotendo apprezzamenti sia per la gestione generale della gara, sia per la valutazione dei macro-episodi.

Un solo grave errore, alla 19ma giornata in Lazio-Fiorentina con il rigore non concesso ai biancocelesti per fallo di Pongracic su Gila, Sozza ebbe uno stop di tre giornate.Promosso a pieni voti, invece, in Lazio-Roma (quarta giornata) e Juventus-Atalanta (quinta giornata).

Precedenti Roma-Juventus

La Juventus è la squadra che ha battuto più volte la Roma in Serie A: 87 successi bianconeri in 183 confronti (42 vittorie dei giallorossi e 54 pareggi). La Juventus è rimasta imbattuta in 10 delle ultime 11 sfide di Serie A contro la Roma (5 vittorie e 5 pareggi), anche se ha trovato solo un successo nelle quattro più recenti: 2-1 nella gara di andata, con le reti di Francisco Conceicao e Lois Openda (e Tommaso Baldanzi per i giallorossi).

La Roma ha vinto solo una delle ultime sei gare casalinghe contro la Juventus in Serie A (3 pareggi e 2 sconfitte), dopo che aveva trovato il successo in tre delle precedenti quattro (1N); inoltre, dopo l’1-1 del 5 maggio 2024 e quello del 6 aprile 2025, i giallorossi possono pareggiare tre sfide interne consecutive contro i bianconeri nel torneo per la prima volta dal periodo tra il 2000 e il 2002.

Roma-Juventus diretta streaming

La sfida sarà visibile in diretta su DAZN – tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all’app di DAZN.