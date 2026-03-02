Gatti centravanti? Non è una follia, anche alla Juventus si possono fare esperimenti

Federico Gatti può giocare centravanti alla Juventus? Sembra una follia ma la disperazione del momento può portare a delle scelte anche incredibili.

Ne avevo parlato in live nella nostra trasmissione la scorsa settimana, mi presero per folle, dopo il gol contro la Roma, il secondo di fila dopo quello col Galatasaray, tutto sembra essere cambiato e di certo Gatti potrebbe diventare una soluzione interessante per Luciano Spalletti. Il fisico e il fiuto del gol non mancano e diciamocelo, dietro non è che si sentirebbe troppo la sua assenza.

Lo ha ripetuto anche uno che di calcio ne capisce come Massimo Mauro che a Tutti Convocati ha specificato: “Spalletti ha una certezza, Gatti è il prossimo centravanti della squadra. Io davvero al posto suo lo farei, non sto scherzando. In due minuti e mezzo ha dimostrato agli altri cosa serve per indossare la maglia della Juventus”.