Goretzka alla Juventus, Calciomercato: occhio a Inter e Milan

La Juventus, il Milan e l’Inter lotteranno fino alla fine per prendere a parametro zero il cartellino di Leon Goretzka talento tedesco che va in scadenza di contratto.

Nelle prossime ore potrebbero arrivare ulteriori colpi di scena pronti a regalarci un colpo davvero incredibile.

Secondo Christian Falk, nota firma della BILD, il calciatore del Bayern Monaco giocherà lontano dalla Bundesliga nella prossima stagione. Ci sarebbero stati i primi sondaggi da parte delle tre squadre con l’Inter, sempre secondo Falk, in leggero vantaggio sulle altre due concorrenti nazionali. Diventa interessante capire come evolveranno le cose perché sarebbe davvero un colpo interessante.

Sebbene non sia più giovanissimo il calciatore sarebbe in grado di spostare come proprio riesce a fare gente come Luka Modric ancora a oltre 40 anni. Sebbene il croato sia ben altra pasta anche Goretzka è da considerarsi tra i grandi campioni che possono fare la differenza ancora anche superata una certa età.

A Torino sognano anche se prendere un campione del genere non sarà facile anche a fronte di un ingaggio pesantissimo che questi potrebbe richiedere alla società. Ma andiamo a scoprire la sua carriera più da vicino.

Chi è Leon Goretzka?

Leon Christoph Goretzka è nato a Bochum il 6 febbraio del 1995 da una famiglia di origini polacche emigrate in Germania per il padre che lavorava nell’Opel. Cresciuto nelle giovanili del Norimberga che lo pesca a sei anni dai locali del Werner SV 06 Bochum torna a casa nel 2012 quando ad appena 17 anni debutta con la maglia del Bochum nella 2.Bundesliga. L’anno dopo passa allo Schalke 04 che lo fa giocare per la prima volta nel 2013 in Bundesliga.

Passano altri dodici mesi e il calciatore si merita la chiamata in Nazionale, il definitivo salto di qualità lo compie a 23 anni quando viene ingaggiato dal Bayern Monaco con il quale colleziona quasi duecento presenze nella massima serie tedesca. Oltre ad aver vinto per sei volte la Bundesliga e varie coppe nazionali ha vinto anche la Champions League nel 2020 ripetendosi poi in Supercoppa Europea e Coppa del Mondo per Club.

Centrocampista centrale può giocare anche da esterno e soprattutto da trequartista. Il suo fisico importante, 189 cm per 82 kg, ne fanno un calciatore che anche nei duelli diventa devastante e che abbina a questo predominio anche una tecnica da calciatore di altissimo livello. In carriera ha dimostrato di essere infatti molto prolifico anche in zona gol oltre che in quella degli assist. Per la Juventus sarebbe un gran colpo.