Quando torna Vlahovic? Il serbo si allena e la Juventus l’aspetta

Quando tornerà a giocare Dusan Vlahovic? L’attaccante serbo della Juventus si trova di fronte all’ennesima sliding doors della sua carriera.

Attaccante assai criticato potrebbe tornare presto in campo per guadagnarsi nuovamente la Juventus con un rinnovo sul contratto in scadenza a giugno prossimo.

Dusan si è fermato a fine novembre, da allora alti e bassi in casa bianconera ma con una sola costante e cioè che Jonathan David e Lois Openda hanno deluso le aspettative nonostante ingaggi faraonici e per il secondo anche un costo di cartellino spropositato. La situazione continua a essere in bilico, ma a Torino fremono per rivedere titolare l’unico numero 9 presente in squadra.

Dusan non è ancora pronto e oggi ha continuato a lavorare in maniera personalizzata anche se non è da escludere che già alla fine della settimana possa rientrare in gruppo. Dopo un lungo stop ci sarà un tempo di riatletizzazione con il calciatore pronto a potersi meritare il campo già entro la fine del mese. Diventa così interessante capire quale sarà il futuro del ragazzo che continua a essere un punto fermo al momento di un attacco che segna davvero molto poco.

Vlahovic, David e Openda: la stagione dei tre

Ma come è andata la stagione dei tre attaccanti della Juventus? Partiamo da Dusan Vlahovic che, come già detto, è fermo da tre mesi per un problema di natura fisica che l’ha costretto a un intervento chirurgico. Aveva iniziato la stagione tra mille polemiche, con la mancata cessione e la stagione iniziata con un contratto in scadenza a giugno. A oggi le partite sono 17 con 6 reti messe a segno.

Quello che è andato peggio è sicuramente Lois Openda che arrivava con la nomina di calciatore rapido e abile a saltare l’avversario, che aveva fatto benissimo in Bundesliga con la maglia del Lipsia e che in Italia avrebbe fatto la differenza. Preso in prestito con un diritto di riscatto che somiglia più a un obbligo ha segnato appena 2 reti in 33 match anche se molte volte è partito dalla panchina.

E poi c’è Jonathan David che tecnicamente ha dimostrato di essere un calciatore sopraffino ma che vede stranamente poco la porta visto che nei quattro anni precedenti a questo aveva segnato un centinaio di gol. Lui di gol ne ha fatti 7 in ben 37 match, sicuramente meglio di Openda ma non all’altezza della situazione e appena uno in più di Vlahovic con 20 partite più di lui.