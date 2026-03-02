Rinnovo McKennie, Calciomercato Juventus: c’è la firma

Weston McKennie ha rinnovato il contratto con la Juventus, c’è la firma. L’affare ormai è davvero fatto e presto arriverà anche l’ufficialità.

Nelle prossime ore si potrebbe verificare l’annuncio da parte della società che crede moltissimo nel centrocampista americano.

A ribadire tutto è il collega Fabrizio Romano che su X ha specificato: “Il nuovo accordo di Weston McKennie con la Juventus è stato firmato e siglato come previsto. Sarà valido per i prossimi quattro anni”. Si parla di una cifra di circa 4 milioni di euro netti l’anno come ingaggio per il calciatore.

Al momento il ragazzo non ha parlato ma è arrivata conferma in tal senso sul portale ufficiale dei bianconeri, quello che appare evidente è che a Torino c’è grande attesa di fronte a un ragazzo che anche ieri è stato decisivo. La sua spizzata di testa ha mandato fuori tempo Ndicka aprendo alla rete del pareggio di Federico Gatti in una gara dove i bianconeri erano sotto 3-1 a 15 minuti dalla fine.

McKennie e la sua avventura alla Juventus

Weston McKennie è un calciatore che ha sempre diviso l’opinione pubblica della tifoseria della Juventus, tra chi ne apprezzava il sacrificio e chi ne criticava il modo di stare in campo. A volte confusionario è stato messo sul mercato ogni estate ma è finito per fare sempre il titolare con Pirlo, Allegri, Motta, Tudor e ora con Luciano Spalletti.

Il suo ruolo prediletto è sicuramente quello da mezzala che gioca vicina alla punta e che si inserisce per fare male sotto porta e con qualità, le mezze rovesciate contro Barcellona e Manchester City in Champions ne sono un’evidenza. Può però ricoprire praticamente tutti i ruoli da quello di difensore centrale a quello di esterno fino a quello di falso nove, a Torino ha giocato ovunque tranne che in porta.

Nato il 28 agosto del 1998 compirà 28 anni tra qualche mese, cresciuto nel FC Dallas viene portato in Europa ad appena 18 dallo Schalke 04. I bianconeri lo acquistano nell’estate del 2020 e da allora gioca alla Juve se si escludono sei mesi in prestito al Leeds in Premier League. Con Spalletti ha trovato una verve realizzativa pazzesca diventando uno dei migliori marcatori della stagione.

Siamo certi che anche l’anno prossimo potrà giocare con continuità in bianconero anche eventualmente di fronte all’arrivo di calciatori molto importanti. Questo perché la sua duttilità diventerà uno strumento fondamentale in mano all’allenatore che potrà impiegarlo come meglio riterrà opportuno.