Alisson, Carnesecchi o Vicario, corsa a tre per il futuro della porta della Juventus

Corsa a tre per il ruolo di portiere in casa Juventus, i nomi sono quelli di Alisson Becker, Guglielmo Vicario e Marco Carnesecchi.

I bianconeri sono alla ricerca di un estremo difensore che potrebbe fare la differenza rispetto a chi occupa il ruolo di numero uno in bianconero.

Si è spesso detto che il portiere non fosse il primo dei problemi dei bianconeri, ma negli ultimi mesi/settimane le cose sono cambiate radicalmente. Questo perché i dati su gol subiti al primo tiro in porta e gli errori si sono moltiplicati tanto da costringere Spalletti a sostituirlo con Mattia Perin.

Le cose però non sono poi così migliorate, coi bianconeri che mettono tra le priorità andare ad acquistare un calciatore importante tra i pali per la prossima estate. Questo si vede anche nella lotta alla qualificazione alla prossima stagione dove Mike Maignan, Mile Svilar, Sergej Milinkovic-Savic e persino Jean Butez hanno fatto meglio garantendo dei punti alle rispettive squadre.

Inizialmente proprio di Maignan si parlava per il dopo Di Gregorio, visto che il portiere francese andava in scadenza di contratto. Poi però ha rinnovato col Milan e tutto è cambiato ancora una volta creando confusione e ora i nomi sono tre.

Juventus, tre nomi per la porta

Sono di fatto tre i nomi che suonano all’unisono per il futuro della porta della Juventus, ma sicuramente quello che fa più effetto è Alisson Becker del Liverpool. Nonostante abbia compiuto già 33 anni viene considerato da molto tempo tra i migliori al mondo nel suo ruolo. Arriverebbe con una grande esperienza internazionale e conosce già il campionato italiano dove ha vestito la maglia della Roma in passato.

L’altro nome è quello di Marco Carnesecchi, calciatore totale che sta facendo molto bene ma che preoccupa per il percorso che spesso è capitato da chi ha lasciato l’Atalanta. L’ultima esperienza con Teun Koopmeiners sicuramente lascia preoccupazione sul fare un bell’investimento.

E poi c’è Guglielmo Vicario. Secondo TuttoMercatoWeb il portiere piace anche all’Inter e per prenderlo ci vuole una cifra tra i 25 e i 30 milioni di euro. Portiere affidabile e di grande spessore tecnico potrebbe essere il profilo giusto, su cui puntare senza sbagliare e con una presenza internazionale importante.

Siamo certi che i bianconeri riusciranno a trovare il portiere giusto e che faccia la differenza in una stagione come la prossima dove la parola vittoria dovrà tornare assolutamente a fare la protagonista per i colori bianconeri.