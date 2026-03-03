Bastoni-Kalulu ancora se ne parla, Rocchi è sceso in campo

Abbiamo ancora tutti negli occhi lo scandalo di quanto accaduto in Inter-Juventus, il rosso a Kalulu per un contatto inesistente su Bastoni. Ora Rocchi è sceso in campo.

Si era parlato a lungo di questa situazione spartiacque per il futuro del calcio nostrano in fatto di Var e di potenziali interventi.

La cronaca è molto semplice, Inter-Juve si gioca sul filo di un rasoio in equilibrio tra le due squadre. Quando all’intervallo viene cambiata da una decisione, errata, dell’arbitro La Penna. Questi si fa prendere in giro da una simulazione netta ed evidente di Bastoni che si lascia cadere in un non-contrasto con Kalulu già ammonito. Il difensore finisce negli spogliatoi e viene persino squalificato.

L’errore è di campo, il var non può intervenire per un cavillo del protocollo che fa sicuramente ridere ma di amarezza. Fino a oggi infatti il var non poteva intervenire per togliere un cartellino giallo sebbene questo potesse causare un’espulsione. Oggi però le cose stanno cambiando e quell’evento diventa spartiacque verso il futuro come fa capire anche il designatore degli arbitri Rocchi che è tornato a parlare di quello spiacevole episodio.

Bastoni-Kalulu, parla Rocchi

Ma cosa ha detto Gianluca Rocchi in merito all’episodio del non-contatto tra Bastoni e Kalulu? Il designatore delle CAN A e B ha approfondito l’argomento durante l’appuntamento con Open Var su Dazn e parlato di una possibile rivoluzione sul Var soprattutto per i casi che sono legati a delle seconde ammonizioni.

“Credo sia giusto, il secondo giallo oggi di fatto decide una partita, soprattutto se arriva nei minuti iniziali. Le statistiche dimostrano che giocare in dieci rende molto difficile rimanere in gara e vincere”, così specifica. Parole importanti che potrebbero presto rendere tutto molto diverso.

Un qualcosa nato da un protocollo sbagliato che non prende in evidenza come questo tipo di decisione possa cambiare le sorti di una partita. Un protocollo che però andrebbe rivisto a livello internazionale perché i bianconeri sono finiti al centro di un caso analogo nella sfida contro il Galatasaray dove a essere espulso ingiustamente è stato Lloyd Kelly. Lì in più non c’è stata la decenza nemmeno di ammettere l’errore con la pronuncia di una giusta decisione dell’arbitro che di fatto andava a dare un rosso diretto a un calciatore che dopo essere saltato per colpire di testa ricadeva semplicemente a terra.

E voi cosa vi aspettate? Sicuramente speriamo che la Juventus possa venire maggiormente tutelata.