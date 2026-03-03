I rinnovi per tenere Spalletti, ecco il motivo delle scelte della Juve su Yildiz, McKennie, Locatelli e Vlahovic

La Juventus sta lavorando a diversi rinnovi, due sono già ufficiali e altri ormai praticamente fatti. Il motivo della scelta è legato alla volontà di provare a trattenere a Torino Luciano Spalletti.

Si parla infatti dei fedelissimi del tecnico che fino a questo momento ha puntato decisamente su di loro sotto ogni punto di vista.

Partiamo da Kenan Yildiz che è stato il primo a firmare con un adeguamento importante considerando che aveva un contratto ancora da giovane e non da titolarissimo con la maglia numero 10 e la fascia da vice-capitano. E poi ancora Weston McKennie sempre pronto a partire ma poi in grado di diventare un punto fermo con Luciano Spalletti.

Ora toccherà sicuramente a Manuel Locatelli, il capitano è diventato calciatore indispensabile per i bianconeri oltre che il capitano. Abile a giocare in avanti il pallone è diventato fondamentale quando la Juve ha iniziato a giocare con riaggressione alta.

E tra gli altri nomi ora si fa quello di Dusan Vlahovic che è fermo ai box per infortunio ma che sta lavorando per rientrare per questo rush finale di stagione. Il serbo sembrava a un passo dall’addio, messo ai margini per far spazio ai nuovi arrivati Jonathan David e Lois Openda che però fin qui hanno deluso.