Sassuolo-Juventus Primavera 2-1, i neroverdi si impongono

La gara Sassuolo-Juventus Primavera termina col risultato finale di 2-1, i neroverdi si impongono contro i bianconeri di Simone Padoin.
I neroverdi erano andati avanti al minuto 11 grazie au na rete di Seminari che in diagonale batte Radu. Il pareggio lo sigla cinque minuti più tardi Finocchiaro che trova l’angolo. Il raddoppio lo sigla al minuto 63 Kulla che ribatte in porta una respinta di Radu. I bianconeri terminano in inferiorità numerica dopo il rosso, arrivato per doppio giallo, a Elimoghale.
Ecco il tabellino:
Sassuolo: Nyarko; Benvenuti (74′ Campani), Costabile, Macchioni, Weiss, Vezzosi, Seminari, Frangella (90′ Appiah), Negri (82′ Gijla), Kulla (82′ Daldum), Tomsa (74′ Cardascio). A disposizione: Guri, Amendola, Barani, Acatullo, Barry, Tempieri. Allenatore: Bigica.
Juventus: Radu, Rizzo, Montero, Milia, Keutgen (87′ Bracco), Finocchiaro (68′ Elimoghale), Verde, Durmisi, Merola (77′ Lopez), Grelaud (77′ Leone), Tiozzo (68′ Makiobo). A disposizione: Nava, Vallana, Ceppi, Borasio, De Brul, Gielen. Allenatore: Padoin.