La Juventus vince l’amichevole in Asia con un grandissimo gol di Zhegrova contro il Chelsea
Di Gregorio 6: fa un primo tempo senza errori con controllo della partita; (Perin 6): controlla bene il reparto difensivo e fa anche buone uscite;
Kalulu 6: fa un ottima partita sempre attento nelle letture e arriva bene suo fondo, tiene a bada gli avversari; (Cabal sv)
Kelly 6: ottime letture difensive ma sbaglia molto palla al piede e non prende lo spazio davanti a lui;
Gatti 6: buone letture fische e anche letture importanti, fa tanti errori tecnici, potendo anche saltare tanti passaggi; (Rugani sv)
Celik 6,5: partita fatta con intelligenza e intensità giusta chiude in maniera offensiva e anche difensiva;
Locatelli 6: fa la sua partita utile contrastando e abbassandosi a lavorare con la palla tra i difensori; (Bremer 6:) rientra bene dalla nazionale si vede che sta bene fisicamente;
Douglas Luiz 6,5: altra grande prestazione, verticalizza tanti palloni sulle punte, dovrebbe correre di più; (Koopmeiners sv)
Cambiaso 6: giocando davanti perde molti tempo di gioco, non riesce a puntare e perde incisività sotto porta giocando a piede invertito; (Owusu sv)
Boga 7: primo tempo ottimo streza rientra, driblla una condizione atletica pronta e anche in rispolvero va al tiro 3/4 volte; (Zhegrova 7 :) entra bene fa un gol spettacolare solo che molte volte si innamora troppo del pallone;
Miretti 6: lavora bene tra le linee, fa ottime giocate però gli manca sempre l’ultimo guizzo per arrivare in porta; (Yildiz sv)
Milik 6: fa un ottimo primo tempo non sbagliando quasi mai nulla si mette bene con il corpo fa sponde giuste e lavora bene con I centrocampisti; (David sv)
Spalletti 7: si vede la sua mano, ora con i nuovi acquisti nelle prossime amichevoli vedremo se ci saranno anche altre soluzioni;