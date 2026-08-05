Pagelle Juventus- Chelsea: Zhegrova regala il gol vittoria

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La Juventus vince l’amichevole in Asia con un grandissimo gol di Zhegrova contro il Chelsea 

Luciano Spalletti sorride
Luciano Spalletti ( ANSA) Juvelive.it

Di Gregorio  6:  fa un primo tempo senza errori con controllo della partita; (Perin 6): controlla bene il reparto difensivo e fa anche buone uscite;

Kalulu 6: fa un ottima partita sempre attento nelle letture e arriva bene suo fondo, tiene a bada gli avversari;  (Cabal sv)

Kelly  6: ottime letture difensive ma sbaglia molto palla al piede e non prende lo spazio davanti a lui;

Gatti  6:  buone letture fische e anche letture importanti, fa tanti errori tecnici, potendo anche saltare tanti passaggi; (Rugani sv)

Celik 6,5: partita fatta con intelligenza e intensità giusta chiude in maniera offensiva e anche difensiva;

Locatelli  6: fa la sua partita utile contrastando e abbassandosi a lavorare con la palla tra i difensori; (Bremer 6:) rientra bene dalla nazionale si vede che sta bene fisicamente;

Douglas Luiz 6,5: altra grande prestazione, verticalizza tanti palloni sulle punte, dovrebbe correre di più; (Koopmeiners sv)

Cambiaso 6:  giocando davanti perde molti tempo di gioco, non riesce a puntare e perde incisività sotto porta giocando a piede invertito;  (Owusu sv)

Boga 7: primo tempo ottimo streza rientra, driblla una condizione atletica pronta e anche in rispolvero va al tiro 3/4 volte; (Zhegrova 7 :) entra bene fa un gol spettacolare solo che molte volte si innamora troppo del pallone;

Miretti 6: lavora bene tra le linee, fa ottime giocate però gli manca sempre l’ultimo guizzo per arrivare in porta;  (Yildiz sv)

Milik 6: fa un ottimo primo tempo non sbagliando quasi mai nulla si mette bene con il corpo fa sponde giuste e lavora bene con I centrocampisti; (David sv)

Spalletti 7:  si vede la sua mano, ora con i nuovi acquisti nelle prossime amichevoli vedremo se ci saranno anche altre soluzioni;