Bremer rimane alla Juventus, Calciomercato: le parole del ragazzo

Gleison Bremer è sempre più leader della Juventus, a dispetto delle voci di calciomercato che lo vorrebbero lontano da Torino già quest’estate.

Il calciatore ha parlato a La Gazzetta dello Sport, specificando: “Io non ho chiesto alla Juve di essere ceduto. Soprattutto in un momento difficoltà, sia per il club che per me, non mi verrebbe mai in mente di farlo. Sarebbe come scappare. Se un giorno mi separerò dalla Juve, magari quando sarò più avanti con gli anni, uscirò dalla porta principale a testa alta”.