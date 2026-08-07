Frattesi per Cambiaso? Non c’è niente, parla l’agente

Nelle ultime ore si è parlato a lungo di un possibile scambio tra la Juventus e l’Inter, quello tra Davide Frattesi e Andrea Cambiaso. Ma cosa c’è di vero?

Al momento pare davvero che non ci siano trattative in piedi e nemmeno delle informazioni arrivano dall’agente dello juventino, Giovanni Bia, che ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

Ecco le sue parole: “La chiamata dell’Inter? Sinceramente non mi è mai arrivata alcuna richiesta. A volte qualcuno mi chiede se è vero che ci può essere uno scambio con Frattesi. Mai parlato di uno scambio con Frattesi”.