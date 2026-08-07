Frattesi per Cambiaso? Non c’è niente, parla l’agente

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Nelle ultime ore si è parlato a lungo di un possibile scambio tra la Juventus e l’Inter, quello tra Davide Frattesi e Andrea Cambiaso. Ma cosa c’è di vero?

andrea cambiaso alza le mani per esultare
Frattesi per Cambiaso? Non c’è niente, parla l’agente (ANSA) JuveLive.it

Al momento pare davvero che non ci siano trattative in piedi e nemmeno delle informazioni arrivano dall’agente dello juventino, Giovanni Bia, che ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

Ecco le sue parole: “La chiamata dell’Inter? Sinceramente non mi è mai arrivata alcuna richiesta. A volte qualcuno mi chiede se è vero che ci può essere uno scambio con Frattesi. Mai parlato di uno scambio con Frattesi”.