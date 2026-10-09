Il laterale italiano è recuperato e si candida per una maglia da titolare. Il colombiano è tornato ad allenarsi in gruppo e spera nella convocazione per la trasferta in Sardegna.

La Juventus si avvicina alla sfida contro il Cagliari con segnali incoraggianti sul fronte dei recuperi. In vista della gara in programma domenica 11 ottobre, Luciano Spalletti può contare nuovamente su Andrea Cambiaso, mentre Juan Cabal punta a rientrare tra i convocati dopo il periodo trascorso ai box.

Per Cambiaso arrivano indicazioni positive: il laterale bianconero ha recuperato ed è pronto a tornare a disposizione dell’allenatore. Il suo rientro rappresenta un’opzione importante per la corsia esterna, soprattutto in una fase della stagione caratterizzata da diversi impegni ravvicinati.

Situazione da monitorare, invece, per Cabal. Il difensore colombiano, fermo dal 2 settembre per una lesione di basso grado al muscolo semimembranoso della coscia sinistra, è tornato ad allenarsi con i compagni dopo 36 giorni. Le prossime sedute saranno decisive per valutare le sue condizioni e stabilire se potrà partire con la squadra per la Sardegna.

Spalletti attende dunque ulteriori conferme prima di sciogliere gli ultimi dubbi. Se per Cambiaso il recupero è una certezza, per Cabal resta da verificare la risposta agli allenamenti. La Juventus spera di recuperareentrambi in vista della trasferta contro il Cagliari, appuntamento importante per riprendere il campionato dopo la sosta per le nazionali.