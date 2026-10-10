Arzignano-Juventus Next Gen: ko per i bianconeri

Ecco il tabellino di Arzignano-Juventus Next Gen:
Marcatori: 15’ De Santis (A), 22’ st Moretti (A), 37’ st Durmisi (J)
Arzignano (3-4-2-1): 1. Vannucchi; 31. De Santis, 57. Milillo, 75. Bassi; 2. Fosu (1’ st 32. Nanni), 30. Gatti (43’ st 5. Campesan), 16. Moretti, 13. Cariolato; 6. Lakti, 11. Penta (11’ st 17. Castegnaro); 9. Mattioli (47’ st 10. Romio). All.: D. Di Donato.
Juventus Next Gen (3-4-2-1): 40. Radu; 2. Rizzo (21’ st 17. Guerra), 38. Corradi, 18. Brugarello; 15. Savio (47’ st 34. Turco), 5. Macca, 26. Ripani (34’ st 24. Mazur), 16. Pagnucco (34’ st 48. Grelaud); 11. Amaradio (21 st’ 14. Elimoghale); 21. Merola; 9. Durmisi. All.: M. Brambilla.