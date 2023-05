Calciomercato Juventus, ‘scambiato‘ con Rabiot: il gigante arriva dalla Bundesliga

La Juventus pesca il sostituto di Adrien Rabiot: ‘scambio’ per il francese, occhi su un big della Bundesliga

La Juventus ha perso anche l’ultima opportunità di alzare un trofeo in questa stagione. L’eliminazione dall’Europa League ha confermato che si tratta di una stagione fallimentare.

Adesso la società deve ripartire dai giovani che sono venuti fuori quest’anno, cercando di aggiungere nuovi profili che possano rimpiazzare i big pronti ormai a lasciare Torino. Tra i giocatori in scadenza c’è ovviamente Adrien Rabiot che da mesi è al centro dei discorsi di mercato legati alla Juventus. Il centrocampista ex Paris Saint-Germain è diventato un perno della squadra di Massimiliano Allegri e, pur in una stagione negativa dal punto di vista dei risultati di club, ha disputato la sua migliore annata a livello personale, specialmente a livello realizzativo, collezionando 11 gol in stagione. Adesso il suo nome è al centro del calciomercato, soprattutto in ottica Premier League. Il Manchester United è in prima linea e starebbe tentando l’assalto decisivo.

Juventus, lo United accelera per Rabiot e libera Sabitzer

Secondo quanto riportato dal giornalista di ‘Talk Sport’, Anil Kandola, il Manchester United sta muovendo passi concreti per Adrien Rabiot.

I ‘Red Devils’ seguono il centrocampista francese ormai da tempo ma nell’ultima settimana hanno deciso di intensificare l’interesse, visto che non rinnoveranno il contratto di Marcel Sabitzer, in scadenza a fine stagione. L’austriaco, quindi, tornerà al Bayern Monaco, club che ne detiene il cartellino fino a giugno 2025. Ten Hag ha deciso di puntare su Rabiot per la prossima stagione ed è disposto anche a lasciare andare il centrocampista ex Lipsia, pur di arrivare al francese della Juventus. Nonostante i frequenti dialoghi tra la dirigenza bianconera e la mamma-agente di Rabiot, Veronique, non si è mai arrivati a un punto d’incontro. C’è ancora distanza tra la richiesta del giocatore e la proposta della ‘Vecchia Signora’ che ormai è consapevole che potrebbe perderlo a zero tra poche settimane. La non conferma di Sabitzer da parte del Manchester United, però, apre uno scenario interessante per la Juventus. I bianconeri, infatti, potrebbero provare a prelevarlo dal Bayern Monaco per rimpiazzare proprio il francese. Il classe ’94 ex Lipsia e Salisburgo è sempre piaciuto alla Juve che potrebbe provarci concretamente.