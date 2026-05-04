Tifosi Juventus infuriati con Marotta, questo non lo accettano

I tifosi della Juventus sono letteralmente infuriati con Beppe Marotta, oggi presidente dell’Inter ma a lungo nella dirigenza bianconera.
All’intervista di fine partita il dirigente si è presentato ai microfoni della stampa con una cravatta con sopra scritto il numero 21 a indicare gli Scudetti vinti dai nerazzurri. Un qualcosa che ferisce i bianconeri che nei lunghi anni in bianconero lo avevano visto rivendicare con forza gli Scudetti vinti dalla Juventus durante Calciopoli.
Non che non debba festeggiare, ma almeno evitare di esporre il 21 per rispetto anche di quelle che sono le sue idee.