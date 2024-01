Calciomercato Juventus, accordo con il trequartista: firma a un passo

La firma, a questo punto, sembra sempre più vicina. Ecco come si evolverà la situazione. Tutti i dettagli del caso.

Il futuro di Hasa con la Juventus sembra destinato a essere scritto con inchiostro di rinnovo, secondo le recenti indiscrezioni provenienti da ‘Romeo Agresti’.

Il noto giornalista ha suggerito che il prolungamento del contratto del giovane talento al club bianconero è sempre più vicino, alimentando l’entusiasmo tra i tifosi che sottolinea l’importanza che Hasa potrà guadagnato nella squadra.

Hasa pronto al rinnovo del contratto con la Juventus

Il giovane giocatore, è pronto ad essere parte del progetto bianconero con l’obiettivo di diventare una presenza sempre più significativa nell’organico della Juventus, dimostrando le sue abilità al mister. L’indiscrezione del rinnovo del contratto non solo conferma il riconoscimento della sua crescita e del suo impegno da parte della dirigenza, ma rafforza anche la sua posizione come parte fondamentale del progetto futuro della Juventus.

Nonostante le voci sull’imminente rinnovo, si attendono, ora, ulteriori dettagli e conferme ufficiali da parte del club. Tuttavia, la prospettiva di vedere Hasa prolungare il suo legame con la Juventus è sicuramente un motivo di gioia per i tifosi, che vedono in lui non solo un talento in crescita ma anche un simbolo di continuità e dedizione alla maglia bianconera. Resta da vedere come si svilupperanno le trattative, ma l’ombra del rinnovo di Hasa è destinata a proiettarsi positivamente sul futuro della Juventus come lo è stato per gli altri giovani già presenti nella rosa bianconera.