Ha scelto la Serie A: trattativa saltata, tentazione Juventus

Adesso sembra che la volontà sia una soltanto, la Serie A e potrebbe esserci la tentazione bianconero. Andiamo a scorpire in dettaglio.

Il sogno di Matija Popovic di indossare la maglia rossonera del Milan sembra attraversare un periodo di stallo, nonostante la sua forte determinazione. Il calciatore serbo è giunto a Milano con l’ardente desiderio di unirsi al club, ma le trattative hanno subito una brusca frenata nelle ultime ore, mettendo in pericolo l’accordo già raggiunto.

La situazione è diventata ancor più complicata a causa delle divergenze tra le parti riguardo alle richieste di commissione degli agenti, giudicate eccessive dal Milan. Questo impasse rischia di far saltare definitivamente l’affare, nonostante l’iniziale ottimismo da parte dell’entourage di Popovic. Il giocatore serbo, desideroso di una nuova avventura in Italia, ha dichiarato apertamente che il Milan rimane la sua priorità assoluta. Tuttavia, se l’affare con il Diavolo dovesse andare in fumo definitivamente, Popovic potrebbe esplorare altre opzioni. Juventus e Inter sono state menzionate come possibili alternative, ma al momento non ci sono sviluppi concreti con le due squadre.

Juventus in agguato se dovesse saltare Popovic al Milan

Per aggiungere ulteriore complessità alla situazione, Popovic, come scrivono da ‘Calciomercato.it’, è stato proposto alla Juventus, con alcuni contatti svoltisi nella giornata di ieri. Al momento, però, non è stata presentata alcuna proposta concreta da parte della Vecchia Signora. La Juventus sta riflettendo sulla possibilità di aggiudicarsi il giovane talento serbo, considerando anche l’arrivo già pianificato del giovane Adzic, anch’esso extracomunitario, previsto per giugno.

In attesa di sviluppi, la situazione di Matija Popovic rimane incerta, con il calciatore che spera ancora di realizzare il suo sogno di giocare in Serie A, anche se la destinazione potrebbe cambiare in base agli sviluppi delle trattative in corso. Rimaniamo, dunque, in attesa per ulteriori novità in merito alla questione relativa al giovane calciatore.