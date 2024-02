“Matrimonio perfetto”: il ritorno di Antonio Conte, la Juventus si schiera

La rivelazione sull’eventuale ritorno di Antonio Conte alla Juventus: arriva la sentenza in diretta

Il nome di Antonio Conte è al centro delle questioni di mercato e negli ultimi giorni è stato accostato concretamente al Bayern Monaco.

Il club bavarese ha annunciato la separazione con Thomas Tuchel al termine della stagione e l’allenatore pugliese è la prima scelta per sostituirlo. L’ex Juventus Angelo Di Livio ha rilasciato delle dichiarazioni in diretta a TV Play, soffermandosi anche sulla questione Antonio Conte, nome molto caldo in chiave mercato e che resta una suggestione per la Juventus, come sostituto di Massimiliano Allegri. Anche per l’ex Inter sarebbe un secondo ciclo in bianconero, dopo quello dal 2011 al 2014.

Juventus, addio Conte: “Non credo che tornerà a Torino”. Tutto pronto per il Bayern Monaco

Di recente l’allenatore pugliese è stato agganciato dal Bayern Monaco per il dopo Thomas Tuchel e sembra essere il prescelto per guidare la big tedesca dalla prossima stagione.

Un progetto che Conte prenderebbe per far rifiorire, proprio come piace a lui. Nel momento peggiore del Bayern Monaco in termini di risultati degli ultimi anni, Conte si ritroverebbe ad affrontare una sfida molto stimolante, in un campionato che mai fin ora ha affrontato in carriera.

“Il Bayern Monaco ha quello che chiede Antonio Conte. Un mercato importante da poter fare, un ingaggio considerevole e una mentalità giusta perché vuole tornare a vincere così come lui”, ha dichiarato Di Livio, “Diventerà un matrimonio perfetto, mi piacerebbe rivederlo sulla panchina della Juventus ma credo non ci siano le possibilità che questo accada”.