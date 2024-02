Ha rotto con il club, Juventus in paradiso: “mister muscolo” a Torino

La Juventus si prenota per il colpaccio: lascerà il Bayern Monaco a fine stagione. Ecco cosa sta succedendo.

Le occasioni di mercato sono quelle che cercherà di cogliere Cristiano Giuntoli in estate, ma per farlo il lavoro inizia già adesso.

Per lezioni private chiedere a Beppe Marotta che già a febbraio ha definito due grandi colpi a parametro zero per giugno che rinforzeranno notevolmente la sua Inter: si tratta di Piotr Zielinski e Mehdi Taremi. Anche Giuntoli, però, non è l’ultimo arrivato e le occasioni sono quelle che proverà a intercettare per alzare il livello della Juventus. Sebbene non a costo zero, una chance importante potrebbe arrivare dalla Bundesliga. Il centrocampista tedesco Leon Goretzka potrebbe lasciare il Bayern Monaco a fine stagione, diventando un profilo molto ambito sul mercato. Come riportato da Calciomercato.com, il club bavarese potrebbe rivoluzionare la squadra in estate, dando una scossa all’ambiente e provando ad aprire un nuovo ciclo.

Juventus, Goretzka via dal Bayern a giugno: occasione a sorpresa per i bianconeri

Il cammino del Bayern di quest’anno non si sta rivelando certamente brillante e, a prescindere da quale sarà l’esito finale, molte cose cambieranno.

In questo momento il Bayern Monaco deve recuperare uno svantaggio di 1-0 contro la Lazio in Champions League e ben 8 punti in campionato sul Bayer Leverkusen capolista. Una situazione che porta la società a fare diverse riflessioni, in primis sull’allenatore che dalla prossima stagione certamente non sarà più Tuchel. In corsa per la panchina bavarese ci sarebbe anche Antonio Conte. Intanto per quanto riguarda le uscite a fine stagione in casa Bayern, uno dei sacrificati di lusso potrebbe essere proprio Goretzka che già dall’estate scorsa è finito nel radar della Juventus.

I bianconeri sarebbero pronti ad affondare il colpo per il tedesco classe ’95 che, con la sua esperienza in campo internazionale potrebbe portare a un salto di qualità non indifferente il centrocampo della Juventus. Su di lui, però, c’è l’interesse anche di molti club di Premier League che avrebbero la possibilità di offrire uno stipendio più elevato al giocatore rispetto a quanto sarebbe in grado di fare la Vecchia Signora. Inoltre c’è da considerare la valutazione che ne fa il club bavarese, che si attesta sui 40 milioni di euro. Staremo a vedere cosa succederà.