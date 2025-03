Esonero Thiago Motta, svolta lampo: la Juve ha contattato l’erede

Riflessioni interne e la svolta potrebbe essere già lampo. Tutti i dettagli sulla questione esonero di Thiago Motta.

La Juventus sta attraversando una fase critica dopo la pesante sconfitta interna per 0-4 contro l’Atalanta, una debacle che ha messo in discussione la posizione dell’allenatore Thiago Motta.

Secondo indiscrezioni da ‘Tuttojuve’, nella notte, la dirigenza bianconera avrebbe contattato Igor Tudor, ex difensore della Juventus e già membro dello staff tecnico durante la gestione di Andrea Pirlo, come possibile sostituto di Motta. Nonostante le difficoltà attuali, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha finora sostenuto Motta, sottolineando che l’allenatore è stato una sua scelta e che insieme stanno lavorando su vari fronti, non solo sul mercato. Tuttavia, la recente eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell’Empoli, squadra in lotta per non retrocedere, ha ulteriormente aggravato la situazione, aumentando la pressione su Motta.

Tudor al posto di Motta: contatti nella notte

La dirigenza della Juventus si trova ora a dover prendere decisioni cruciali per invertire la rotta e salvare una stagione che rischia di compromettere gli obiettivi prefissati.

Il croato conosce bene l’ambiente e ha un carattere forte, in grado di riportare disciplina e solidità in un gruppo che sembra aver perso certezze nelle ultime settimane. Inoltre, Tudor è apprezzato per il suo stile di gioco aggressivo e per la capacità di gestire situazioni di emergenza, qualità che potrebbero essere determinanti in questo momento di difficoltà.

La Juventus, attualmente in lotta per un posto in Champions League, non può permettersi di perdere ulteriori punti e rischiare di compromettere l’intera stagione. Il cambio in panchina potrebbe rappresentare una scossa necessaria per ritrovare compattezza e spirito vincente. Tuttavia, Giuntoli dovrà valutare attentamente se procedere con l’esonero di Motta o concedergli ancora del tempo per risollevare la squadra. Nel caso in cui Tudor venisse scelto come traghettatore fino a giugno, resterebbe aperta la questione sul futuro della panchina juventina. La società potrebbe poi puntare su un nome di maggiore spessore in estate, con profili come Conte e Gasperini che continuano a circolare nell’ambiente bianconero.