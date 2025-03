Juventus allo sbando: sei versioni diverse, delirio totale

La situazione in casa Juventus è drammatica e neanche l’arrivo di Igor Tudor in panchina sembra calmare le acque bianconere.

Oltre 200 milioni di euro investiti, diversi giovani talenti venduti probabilmente con troppa facilità e una società quasi sempre assente. La Juventus vive uno dei suoi peggiori periodi della sua storia e nessuno si aspettava a questo punto di trovarsi in questa delicata situazione, eppure è cosi. Siamo al 24 Marzo 2025 e i bianconeri non vinceranno titoli questa stagione.

0 titoli e ora l’obiettivo principale è agguantare il quarto posto in classifica, fondamentale per evitare un bagno di sangue a livello economico e una situazione che porterebbe il club a dover necessariamente sacrificare uno o due big in estate. Una situazione particolare e neanche il più pessimista dei tifosi della Juventus poteva aspettarsi una situazione del genere.

Motta è stato già distrutto pubblicamente e non solo, ma non è l’unico e il prossimo potrebbe essere Cristiano Giuntoli. Le scelte del ds bianconero non hanno convinto nessuno, i tifosi sono infuriati e l’eventuale mancata qualificazione in Champions potrebbe costare il posto all’ex dirigente del Napoli. L’influencer di nota fede bianconera Edoardo Mecca si è concentrato su questo ed ha avuto toni piuttosto duri per discutere le scelte dell’ultimo anno, per certi versi incomprensibili. La Juve è nel caos.

Juventus, è caos totale: la sentenza è netta

Paradossalmente Edoardo Mecca difende Motta o almeno non lo considera il principale situazione che vede la società e la squadra in affanno e ci si aspetta una reazione imminente, a partire dalla prossima sfida di campionato contro il Genoa. Mecca ha sentenziato sui propri social con un netto attacco a Giuntoli e in generale alla società. Le parole sembrano taglienti e arrivano in questo modo:

“Lo scegli con un anno di anticipo e lo scarichi appena la situazione si complica. Lasci intendere che non sarà sulla panchina della Juventus il prossimo anno, poi lo confermi pubblicamente e lo scarichi. Pranzo per confermarlo e poi lasci circolare le voci di esonero, ultimatum fino alla gara contro il Genoa e poi lo esoneri prima. Motta non merita questo trattamento”.

Un tweet durissimo che evidenzia come Mecca – e altri tifosi anche sui social – abbiano duramente attaccato Giuntoli e ora anche il dirigente rischia grosso. Se anche con Tudor la squadra non ribalterà questa situazione il suo futuro potrebbe essere in pericolo e la Juventus potrebbe guardarsi intorno.