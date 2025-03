Conte bis alla Juventus: è stata già scritta la parola fine

Conte bis alla Juventus, adesso, c’è già scritta la parola fine: tutti i dettagli sul possibile ritorno dell’allenatore in bianconero.

Antonio Conte continua a essere al centro delle voci di mercato che lo accostano alla Juventus. Con la Vecchia Signora alla ricerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione, il nome del tecnico salentino viene ripetutamente accostato al club bianconero. Tuttavia, Alfredo Pedullà ha cercato di fare chiarezza sulla questione, analizzando la reale fattibilità dell’operazione.

Secondo l’esperto di calciomercato, la Juventus dovrà sostituire Thiago Motta, il cui esonero appare ormai certo, con Igor Tudor che potrebbe traghettare la squadra fino a giugno. Per il futuro, il sogno di molti tifosi sarebbe un ritorno di Antonio Conte, ma la sua situazione contrattuale complica notevolmente il discorso. “Antonio Conte sarà il tecnico della Juventus nella prossima stagione? Il mister pugliese ha un contratto fino al 2027 con il Napoli. Quindi, indipendentemente dalla sua volontà, bisognerà parlare con il club del presidente Aurelio De Laurentiis e passare attraverso le forche caudine del patron azzurro“, ha dichiarato Pedullà.

Conte alla Juventus? “Ha un contratto fino al 2027 con il Napoli”

L’ostacolo principale, dunque, sarebbe proprio il Napoli e il suo presidente, notoriamente poco incline a favorire una delle sue principali rivali in Serie A. Difficilmente De Laurentiis accetterà di buon grado di liberare Conte per la Juventus senza condizioni particolarmente onerose.

Oltre al nome di Conte, Pedullà ha menzionato altre possibili opzioni per la panchina bianconera. “Anche Gasperini può essere un candidato per la Juventus, così come Pioli“, ha aggiunto il giornalista, lasciando intendere che la dirigenza bianconera potrebbe valutare anche alternative più percorribili rispetto all’ex tecnico della Nazionale.

Il futuro della Juventus in panchina resta dunque un’incognita, ma una cosa appare chiara: se i bianconeri vorranno davvero riportare Antonio Conte a Torino, dovranno prima convincere Aurelio De Laurentiis a lasciarlo andare. Un’impresa tutt’altro che semplice.