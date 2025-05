Torna Pogba, ultim’ora pazzesca: i dettagli

Paul Pogba pronto a fare il suo ritorno in campo dopo la squalifica: svelati tutti i dettagli, c’è anche un clamorosa novità

Fermo ormai da un anno e mezzo dopo essere risultato positivo ad un controllo antidoping post Udinese-Juventus dello scorso campionato, Paul Pogba si sta allenando in solitaria in questi mesi per farsi trovare pronto nel caso arrivi una chiamata.

La squalifica, ridotta dal TAS a soli 18 mesi, è terminata nello scorso mese di marzo ed ora il centrocampista francese sta aspettando l’offerta giusta per poter tornare in campo. Pogba sente di poter dare ancora molto nonostante gli infortuni abbiano condizionato il suo fisico e vorrebbe continuare a giocare in Europa, magari per qualche squadra importante dei top 5 campionati, ma appare difficile che questo suo desiderio possa realizzarsi.

Tempo fa si era parlato di un suo possibile ritorno al Manchester United, club che lo ha cresciuto calcisticamente parlando. Tuttavia, tale ipotesi è andata affievolendosi con il passare del tempo, anche perché i Red Devils starebbero valutando altri profili rispetto al francese dopo un’annata davvero difficile e non vogliono correre rischi con inutili esperimenti.

A questo punto, per Pogba si aprono le porte di un trasferimento al di fuori dell’Europa. Sul tavolo del centrocampista francese sono arrivate delle offerte e secondo Orazio Accomando l’ex Juventus potrebbe ripartire dagli Stati Uniti.

Pogba verso il trasferimento in MLS: i dettagli

Secondo quanto riportato dal giornalista di DAZN Orazio Accomando attraverso il proprio profilo X, il futuro di Paul Pogba potrebbe essere in MLS. Il centrocampista francese ha ricevuto diverse richieste anche dall’Arabia Saudita, ma il giocatore sarebbe orientato a scegliere l’America come sua prossima tappa.

Il noto giornalista ed esperto di mercato ha però rivelato una novità importante in merito a Pogba che riguarda il suo entourage. Secondo alcune indiscrezioni, il centrocampista ex Juventus avrebbe deciso di prescindere da Rafaela Pimenta e la sua agenzia, volendo decidere personalmente il suo futuro, valutando in prima persona le offerte che gli arrivano.

Una scelta importante quella di Pogba che vuole prendere il totale controllo della sua carriera senza affidarsi ad altri. Il periodo di inattività è stato lungo e sofferto per il giocatore francese che spera di trovare presto una squadra che possa tornare a farlo sentire fondamentale. Ulteriori sviluppi sono attesi nei prossimi giorni, con il ritorno di Pogba in campo che si avvicina sempre più.