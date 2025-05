Conte se lo porta alla Juve: un big del Napoli vestirà bianconero

Un big del Napoli potrebbe vestire la maglia della Juventus con il passaggio di Conte in bianconero: ecco di chi si tratta

Trionfando contro il Cagliari nell’ultima giornata di Serie A, il Napoli si è laureato campione d’Italia per la quarta volta nella sua storia, rendendo vana la vittoria dell’Inter sul campo del Como.

Per gli azzurri sono ora giorni di festa e solo in seguito si metteranno le basi per il futuro che De Laurentiis si augura possa essere ancora con Antonio Conte. Una speranza effimera quella del patron romano che già dopo la gara contro il Cagliari ha fatto capire come le possibilità che il tecnico salentino vada via ci siano eccome. Il desiderio di Conte è quello di tornare alla Juventus che sotto traccia ha già iniziato a muoversi per riportare il tecnico a Torino.

Alla Continassa si pensa che Conte sia l’uomo giusto per riportare la squadra sul tetto d’Italia e per il tecnico salentino sarebbe già pronto un ricco contratto fino al 2028, oltre ad avere pieni poteri sul mercato. Nella prossima sessione estiva, la Juventus dovrebbe rivoluzionare la propria rosa e Conte vuole avere voce in capitolo per costruire una squadra forte capace di giocarsela tanto in Italia quanto in Europa.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, la Juventus si starebbe muovendo per accontentare quello che dovrebbe essere il suo prossimo allenatore e nel suo mirino avrebbe messo proprio un big del Napoli, ovvero Zambo Anguissa.

Non solo Conte: la Juventus punta anche Anguissa

La Juventus non lascia, ma anzi raddoppia. Stando a quanto riportato da Calciomercato.it la Vecchia Signora non ha intenzione di scippare solo Antonio Conte al Napoli, ma ha intenzione di portare a Torino anche un giocatore fondamentale per la vittoria dello scudetto degli azzurri, ovvero Zambo Anguissa. Il centrocampista avrebbe espresso il desiderio di lasciare i partenopei in questa sessione di mercato e la Juventus si sarebbe fatta avanti.

Tuttavia, considerata la forte rivalità tra i due club, appare difficile che De Laurentiis possa decidere di cedere Anguissa alla Juventus, soprattutto qualora Conte dovesse divenire il nuovo allenatore dei bianconeri. Il presidente del Napoli non ha intenzione di trattenere nessuno contro la volontà, ma è chiaro che se proprio deve lasciar partire Anguissa preferisca cederlo all’estero anziché rinforzare una diretta concorrente per il titolo.

De Laurentiis è pronto dunque ad erigere un muro che la Juventus appare comunque decisa a sfondare e presto potrebbe presentarsi con un’offerta importante per convincere il patron romano. Il mercato è lungo e, come sempre, siamo sicuri che ci regalerà delle sorprese clamorose.