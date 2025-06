Dalla Juventus all’Inter, lo sgambetto inaspettato di Marotta con lo scambio

Beppe Marotta prepara la beffa che può lasciare di stucco i tifosi della Juventus: tradimento servito, ecco lo scambio

Impegnate nel Mondiale per Club, Juventus e Inter stanno già lavorando alla prossima stagione. Una stagione del rilancio per i bianconeri e, allo stesso tempo, quella della conferma per i nerazzurri reduci dalla batosta in finale di Champions League.

È già accaduto in passato che l’Inter attingesse a piene mani alla rosa bianconera. Obiettivi comuni ed un calciomercato che spesso e volentieri ha contrapposto i nerazzurri ai bianconeri: una sfida infinita non solo sul rettangolo verde ma anche sui più importanti tavoli delle trattative.

E così la storia potrebbe ripetersi perché il grande ex Beppe Marotta avrebbe in mente un colpaccio che rischia di prendere corpo nelle prossime settimane. Uno scambio che non farà affatto piacere ai tifosi della Juventus che, a questo punto, rischiano di trovarsi contro un calciatore che conoscono benissimo.

Addio Juve, ora c’è l’Inter: ecco il difensore

Secondo quanto viene riportato da ‘Tribalfootball.com’, il Chelsea avrebbe messo in lista cessioni ben nove calciatori, alcuni decisamente importanti, per tentare di sfoltire la rosa di Maresca e potenziarla con nuovi arrivi. I ‘Blues’, vincitori dell’ultima Europa League, sarebbero intenzionati tra gli altri a mettere sul mercato il centrale portoghese Renato Veiga.

Il 21enne di Lisbona ha vissuto solo sei mesi, in prestito, in maglia bianconera. Un’opportunità per il presidente nerazzurro Marotta per sondare il terreno ed eventualmente farsi avanti per discutere del futuro del difensore ex Juve. Il difensore ex Basilea potrebbe quindi rappresentare una pedina intrigante per l’Inter, che la società londinese sfrutterebbe per imbastire uno scambio clamoroso: secondo ‘Interlive.it’, i ‘Blues’, già dall’anno scorso, hanno messo nel mirino Yann Bisseck.

Il centrale tedesco è evidentemente uno dei potenziali rinforzi che la dirigenza del Chelsea vuole concedersi, arrivando a sfruttare la nuova partenza – stavolta a titolo definitivo – di Renato Veiga. Nonostante un contratto firmato fino al 2031, l’ex centrale della Vecchia Signora ha virtualmente già le valigie in mano: non rientra minimamente nei piani di Maresca.

Bisseck ad oggi viene valutato oltre 40 milioni di euro, una cifra importante che il Chelsea potrebbe raggiungere accompagnando al cartellino del portoghese un conguaglio cash. Per Renato Veiga in Serie A 13 presenze e 1 assist nei sei mesi vissuti a Torino, con 1094′ in campo agli ordini di Thiago Motta prima e Tudor poi.