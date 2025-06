Juve, via libera alla cessione: va al Real Madrid

C’è il via libera della Juventus alla cessione: ora può salutare davvero, il suo futuro sarà in Spagna al Real Madrid

Movimenti di mercato in casa Juventus in vista della prossima stagione dove ci si aspettano cose importanti dai bianconeri che hanno deluso non poco lo scorso anno e venendo spesso contestati dai tifosi.

Rispetto alla passata stagione, la piazza si augura che la società abbia imparato dai propri errori e si rinforzi a dovere in ogni settore per poter essere competitiva in ogni competizione. Un discorso che non vale solo per la prima squadra, chiamata al riscatto dopo l’agonico scorso campionato, ma anche per la Next Gen e per le Juventus Women che, diversamente dai ragazzi, sono riuscite a portare a casa il titolo.

La squadra allenata da Massimiliano Canzi ha dominato nella scorsa stagione non solo vincendo il campionato, ma anche la Coppa Italia ed il tecnico bianconero ha rinnovato il suo contratto per altre due stagioni. Dalla formazione bianconera femminile ci si aspetta ora qualcosa in più nella Women’s Champions League, sebbene sia una competizione da sempre molto proibitiva per le formazioni femminili italiane vista la qualità degli altri club europei.

In ottica mercato, le Juventus Women cambieranno decisamente volto e ci saranno tanti movimenti sia in entrata che in uscita. Tra le giocatrici destinate a non far più parte del gruppo c’è Hanna Bennison a cui la Juventus ha dato il via libera per trattare con altre squadre ed in pole per accoglierla ci sarebbe ora il Real Madrid.

Juventus Women, Benninson ai saluti: la svedese verso il Real Madrid

In questa stagione Hanna Bennison ha collezionato 23 presenze nella Serie A femminile con la maglia delle Juventus Women, segnando anche una rete. Il difensore classe 2002 è una delle tante belle promesse della nazionale svedese, ma non rientra più nei progetti del club bianconero che, stando a quanto riportato da Tuttojuve.com, le avrebbe dato l’autorizzazione a poter trattare con altri club.

La Juventus considera Bennison sacrificabile ed alcuni club, venuti a conoscenza della decisione presa dai bianconeri, si sono subito messi sulle sue tracce. Ad essere in vantaggio nella corsa al suo acquisto ci sarebbe il Real Madrid e la stessa giocatrice svedese sarebbe attratta dalla possibilità di poter giocare in uno dei club più blasonati al mondo nonostante la giovane età.

Quello dei Blancos è un treno che passa solo una volta nella vita e Bennison è intenzionata a prenderlo. In questi giorni ci sono stati dei contatti tra il Real Madrid e l’entourage della calciatrice svedese e da entrambe le parti c’è la volontà di raggiungere presto un accordo.