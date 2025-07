“Andrà alla Juve”: l’annuncio su Osimhen è arrivato

Il futuro di Victor Osimhen sotto la lente d’ingrandimento: l’annuncio sulla pista Juventus è arrivato nelle scorse ore

Non è un mistero che in casa bianconera la priorità, per l’imminente nuova stagione, sia rappresentata dalla ricerca di potenziali colpi in attacco. Un reparto, quello avanzato, che in diverse occasioni ha deluso: tanto con Thiago Motta, quanto con Igor Tudor. E così l’aria di cambiamento non è mai stata tanto forte.

Si sta ragionando con la dirigenza del PSG per tentare di trovare la quadra per trattenere a Torino, a titolo definitivo, Randal Kolo Muani. Il nazionale francese ha sempre mostrato attaccamento in questi sei mesi abbondanti di avventura alla Juventus e il suo impatto con addosso la maglia bianconera è stato, per lunghi tratti, più che positivo. L’arrivo di un altro grande colpo dipenderà inevitabilmente dall’uscita di Dusan Vlahovic che, in scadenza il 30 giugno 2026, ha letteralmente le ore contate per dire addio alla Vecchia Signora.

Il bomber classe 2000 ha ufficialmente ‘rotto’ con la dirigenza, provando a spingersi addirittura fino alla scadenza tra meno di dodici mesi, incassando così un ultimo anno di ricchissimo ingaggio (12 milioni) e liberandosi a zero. Un’eventualità che però da Torino non intendono prendere minimamente in considerazione. E così, oltre alla suggestione Milan che potrebbe prospettarsi verso fine mercato, si attendono novità di una certa rilevanza soprattutto dall’estero.

Di pari passo la dirigenza torinese sta provando ad alimentare un sogno che risponde al nome di Victor Osimhen e che già lo stesso Cristiano Giuntoli, prima di venire allontanato in favore di Damien Comolli, aveva tentato di vestire di bianconero.

Osimhen-Juve, rivelazione pazzesca

Il bomber, reduce da una grande stagione al Galatasaray, è destinato a ritornare – ma solo temporaneamente – a Napoli: novità sul suo futuro sono in realtà arrivate poche ore fa. Una vera e proprio rivelazione che può iniziare a far sorridere i tifosi della Juve.

L’ex calciatore del Napoli Alberto Savino ha rilasciato alcune dichiarazioni a ‘Radio Punto Zero’ nelle quali ha analizzato proprio il futuro di Osimhen. Un futuro che, a sua detta, potrebbe vedere davvero il gioiello di Lagos trasferirsi molto presto a Torino: “Cosa farà Osimhen? Credo che, alla fine, andrà alla Juventus”. Poche parole ma significative, riguardo al destino che il bomber africano sembrerebbe aver scelto da tempo.

Dopo aver saputo del mancato riscatto da parte del Galatasaray, la dirigenza della Juve ha evidentemente portato avanti un sogno che potrebbe molto presto tramutarsi in realtà. Nel suo unico anno in Turchia il bomber sotto contratto fino all’estate 2026 col Napoli ha racimolato 37 gol con 41 presenze e 8 assist complessivi tra campionato e coppe.