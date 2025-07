Prenotato il gioiello dell’Udinese: la Juve lo prende nel 2026

La Juventus ha ‘bloccato’ un grande colpo per la prossima stagione: il talento dell’Udinese approderà a Torino nell’estate 2026

Il tempo delle riflessioni, in casa Juventus, è quasi terminato. Il club torinese sta già praticando una vera e propria rivoluzione in vista del prossimo anno, quando mancano ormai una manciata di giorni all’inizio ufficiale del ritiro estivo della Vecchia Signora.

Una Juve che vuole partire alla grande nell’esordio stagionale in Serie A, tra un mese, contro il Parma. I bianconeri devono riscattare un’annata deludente, salvata solo dall’intervento di Igor Tudor che a stagione in corso ha saputo portare la Vecchia Signora a quarto posto e qualificazione alla prossima Champions League. Uno scenario accettabile, sulle cui basi costruire un futuro radioso e, si spera, vincente. E così la nuova dirigenza guidata da Damien Comolli sta già lavorando senza sosta per mettere a disposizione di Tudor una Juventus che possa fare bene.

Jonathan David guiderà il reparto avanzato, come è giusto che sia, rimpiazzando Dusan Vlahovic che ha ormai i giorni contati alla Continassa. Il bomber serbo, in scadenza nell’estate 2026, dovrebbe dire addio in tempi brevi: non è chiaro, però, se sarà ceduto o il suo contratto (come si vocifera da qualche giorno) possa effettivamente avviarsi verso la rescissione.

Intanto tra le priorità di Comolli vi è anche quella di dare un nuovo volto alla difesa della Juventus. Una difesa, questo è sotto gli occhi di tutti, è reduce da mesi di grande sofferenza soprattutto a causa dell’assenza di Bremer e Cabal in primo luogo. E così si sta progettando un investimento, stavolta più per il futuro che per il presente: occhi in casa Udinese.

Dall’Udinese alla Juve: si fa nel 2026

È risaputo come l’Udinese sia uno dei club meglio attrezzati nello scouting, capace di sfornare anno dopo anno talenti apprezzati e seguiti dalle big di tutta Europa. Stavolta è il turno della Juventus che avrebbe messo in cima alla lista della spesa un gioiello dei friulani.

Oumar Solet, centrale francese che lo scorso agosto aveva salutato a zero il Salisburgo per poi volare in Friuli nel gennaio 2025. Dopo appena sei mesi con la maglia dell’Udinese, il classe 2000 ha mostrato il suo grande talento ed in molti si sono accorti di lui. La Juventus starebbe effettivamente pensando a lui per il 2026, magari monitorando un’intera stagione con l’Udinese per poi dare l’affondo decisivo nei prossimi mesi.

Uno scenario plausibile e calcolato, contando che il suo contratto con i friulani scadrà il 30 giugno 2027. Ad un anno dalla scadenza, quindi, la Vecchia Signora ci proverebbe: ad oggi il suo cartellino viene valutato intorno ai 18 milioni. Una cifra non bassissima che rispecchia, ad oggi, le sue prestazioni in Serie A. Staremo a vedere. Per Solet 19 presenze con 1 gol e 2 assist vincenti all’attivo.