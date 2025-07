Colpo Juve a sorpresa, a zero dal Real Madrid: Tudor non vede l’ora

Il popolo bianconero potrebbe saltare dalla sedia: spunta il colpo a zero da Madrid, dal Real alla Juventus

È il calciomercato a fare da padrone in casa Juventus. Damien Comolli, neo dg bianconero, è a caccia delle occasioni giuste senza pesare eccessivamente sulle casse della società torinese. Un’occasione più che ghiotta sarebbe già arrivata poche ore fa direttamente dalla Spagna.

Da Madrid a Torino, dal Real alla Juventus. La storia di un big potrebbe presto cambiare, visto che le vie del mercato sono infinite e nelle ultime ore sono anche arrivate novità sorprendenti a riguardo. Non è la prima volta che le vicende di casa Juve finiscono per intrecciarsi con quelle del club di Florentino Perez.

Una situazione leggermente differente, in questo caso. Damien Comolli è chiamato a valutare quello che potrebbe essere un colpo davvero importante, a zero, già nell’immediato. Non è un mistero che a Madrid, sponda Real, molto sia cambiato. Dall’addio di Carlo Ancelotti, divenuto CT del Brasile, all’approdo del grande ex Xabi Alonso, reduce da anni sfavillanti alla guida del Bayer Leverkusen.

Dal Real alla Juve: firma gratis

Ma anche la rosa delle ‘Merengues’ sta cambiando: non solo Luka Modric, tra i veterani, ha deciso di salutare il Real per cercare fortuna altrove. In questo caso di parla di Lucas Vazquez, 34enne laterale destro che per 10 anni ha vestito la camiceta blanca risultando tra i più impiegati dai vari allenatori.

La Juventus aveva già nel recente passato pensato al gioiello spagnolo, salvo poi rinunciare soprattutto per i costi. Adesso la situazione è diversa: Vazquez è svincolato ed in cerca di nuova sistemazione. Secondo ‘TMW‘ nei giorni scorsi il calciatore iberico è stato offerto ai bianconeri che per il momento stanno prendendo tempo, in attesa di ulteriori sviluppi su altri fronti. La Juventus deve cedere prima qualcuno e poi dedicarsi, eventualmente, alla firma di un nuovo laterale destro.

Nel suo ultimo anno il classe ’91 ha collezionato 53 presenze complessive tra campionato e coppe, con 2 gol e ben 8 assist vincenti all’attivo. Secondo ‘Il Corriere dello Sport’ il Real Madrid non gli avrebbe rinnovato il contratto solo per una questione anagrafica: nient’altro. E così la Juve lo terrà in considerazione da qui a qualche settimana, in attesa di novità sul fronte cessioni. Quella di Timoty Weah, ad esempio, che ad oggi pare veramente ad un passo dal vestire la maglia dell’Olympique Lione. Staremo a vedere.