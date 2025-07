Bufera Juve, multa e nuovo caso: “Penalizzazione in classifica”

Doppia stangata importante per i bianconeri, che non sembrano avere più scelta a riguardo: sta succedendo letteralmente di tutto

Sono giorni molto importanti per il mercato della Juventus. Oltre a monitorare con molta attenzione i risvolti in entrata – il profilo di Sancho continua a campeggiare a caratteri cubitali nell’agenda bianconera, ma occhio alle sorprese – Comolli sta valutando anche quei casi spinosi in uscita che rischiano di imprimere una direzione ben precisa alle future mosse della ‘Vecchia Signora’.

Dalle cessioni in un certo senso preventivate, infatti, la Juventus spera di ricavare quel tesoretto grazie al quale dare l’assalto agli obiettivi con cui completare un organico ancora tutto da costruire. Definito lo scambio Joao Mario-Alberto Costa con lo Sporting CP, in attesa di novità sul fronte Vlahovic, è attesa l’accelerata decisiva anche per il passaggio di Weah al Marsiglia. Il tutto senza trascurare almeno altre due variabili importanti del mercato di ‘Madama’.

La prima è rappresentata sicuramente da Douglas Luiz, atteso quest’oggi alla Continassa per sottoporsi alle visite mediche in concomitanza dell’inizio ufficiale del ritiro. Il brasiliano, invece, ha deciso di non presentarsi, facendo letteralmente esplodere un caso. Negli istanti immediatamente successivi alla comunicazione della scelta presa dall’ex Aston Villa, si era già fatta strada l’ipotesi che la Juventus possa prendere provvedimenti disciplinari a suo carico.

Calciomercato Juventus, ‘richiesta’ choc a Chiné: da Douglas Luiz a Miretti, è caos

Una presa di posizione, quella di Douglas Luiz, che chiaramente non è affatto passata inosservata ed è destinata a far discutere ancora a lungo. Secondo l’insider Giacomo Scutiero, ad esempio, la multa – sanzione canonica in questo genere di situazioni – dovrebbe essere il preludio alla scelta dell’area tecnica di mettere fuori rosa il calciatore, sul quale hanno messo gli occhi diversi club inglesi (tra cui l’Everton dei Friedkin).

Multa e fuori rosa. Buon proseguimento #DouglasLuiz. — Giacomo Scutiero (@SCUtweet) July 24, 2025

Ma non è finita. A far storcere il naso ai tifosi della Juventus sono anche le cifre della possibile trattativa Miretti-Napoli trapelate nelle ultime ore. Cifre che, secondo una parte piuttosto nutrita dei sostenitori dei sostenitori bianconeri, sarebbero troppo basse rispetto al reale valore del giocatore. Ecco dunque ritornare il tema plusvalenze e la richiesta ironica a Chiné di una penalizzazione in classifica per questa discrepanza in termini negoziali.

Esigo intervento di Chiné. Stiamo vendendo giocatori a prezzi inferiori rispetto ai valori indicati di Transfermarkt e stiamo comparando a prezzi più elevati. Solo lui può salvarci con una bella penalizzazione di 25 punti. — Questione di Juventus (@QuestioneDiJuve) July 23, 2025

A prescindere dal gioco ironico dei tifosi, le ultime sessioni di calciomercato della Juventus sono state caratterizzate proprio da questa cronica difficoltà nel cedere i calciatori non considerati prioritari per il proprio progetto tecnico. Fase di stallo che di fatto ha frenato le tante trattative in entrata inizialmente programmate e poi naufragate per il sopraggiungere degli eventi.