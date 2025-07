Uragano Isak sulla Juve: clausola pagata e nuovo bomber

Uragano Isak sulla Juventus: clausola pagata e prendono il bomber. Cosa sta succedendo attorno alle prestazioni di un centravanti accostato ai bianconeri

La questione Vlahovic dentro la Juventus ormai la conosciamo. Il centravanti serbo lascerà Torino nei prossimi giorni. Alla Continassa è infatti in programma un incontro tra l’agente del classe 2000 e Comolli. E ci potrebbe pure essere un incentivo all’esodo. Vedremo.

Detto questo, alla Juventus un altro attaccante serve. Magari potrebbe essere Kolo Muani anche se per il momento ci sono delle difficoltà per chiudere la questione. Il Psg come sappiamo lo ha convocato per il ritiro e per il momento aperture al prestito non ce ne sono state. Si tratta, pure in questo caso. Ma se Kolo Muani è la certezza, visto che ha già approcciato alla Serie A e ha iniziato a conoscere campionato e compagni. Ma c’è anche un sogno, o almeno c’è stato un sogno nel corso degli ultimi mesi. Che purtroppo potrebbe rimanere tale.

Uragano Isak, che intreccio con Sesko

Il nome è quello di Sesko, attaccante del Lipsia, che per il momento è rimasto in Germania ma che finirà presto per cambiare squadra. Si è parlato di un grosso interesse arabo per lo sloveno, un attaccante moderno, forte fisicamente ma anche tecnicamente. Ma adesso, almeno stando alle informazioni che sono state riportate in queste ore da Tbr Football, i fari su di lui li ha accesi in maniera assai importante il Newcastle.

I bianconeri d’Oltremanica sono alle prese con il caso Isak: non convocato ufficialmente per dei problemi fisici, ma la realtà dei fatti raccontano i ben informati sarebbe quella di un preludio all’addio che si potrebbe consumare nelle prossime ore. O in Premier League o magari in questo caso anche dall’altra parte del Mondo, in Arabia come al solito, dove sono pronti a riempire di soldi il giocatore. E Sesko è l’alternativa per Howe, che lo vuole a tutti i costi sapendo che effettivamente la prossima stagione non potrà contare sulle prestazioni dell’attaccante svedese.