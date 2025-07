DIRETTA | Calciomercato Juve, doppio sprint e Milano al tappeto – Tutte le notizie di domenica 27 luglio

Le ultimissime sulle mosse in entrata e in uscita dei bianconeri, a caccia di occasioni importanti da capitalizzare: segui con noi le notizie di giornata

Adesso o mai più. Il mercato della Juventus è pronto ad essere stappato da un momento all’altro. Dalla trattativa con il Psg per Randal Kolo Muani a quella con il Parma per Leoni, senza dimenticare l’evolvere della situazione Sancho: non sono poche le tracce in entrata che stuzzicano Comolli. Spazio anche alle uscite: alta tensione con il Marsiglia per Weah (balla una distanza di 5 milioni tra la proposta dei provenzali e la richiesta dei bianconeri) e a Douglas Luiz, nel mirino della Premier League. Segui con noi tutte le trattative di giornata senza perderti neanche un’indiscrezione.

08:30 Come riportato da ‘La Stampa’, Comolli sarebbe pronto all’accelerata decisiva non solo per Kolo Muani, accostato a Milan e United nelle ultime ore, ma anche per Leoni. In particolare, il Parma avrebbe gradito la proposta fatta trapelare dai bianconeri che lascerebbero il difensore in terra ducale in prestito per un’altra stagione. L’Inter, da tempo sul giocatore, ha infatti altre priorità di mercato come ad esempio l’affondo per Lookman, per il quale i nerazzurri sono pronti a sborsare circa 45 milioni di euro.