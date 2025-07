La Juve dopo il Milan: la promessa fa volare Comolli | JL

Dai bianconeri ai rossoneri: l’intreccio di mercato chiama in causa i due club, alla ricerca di profili di un certo tipo tipo in corsia

In un week-end caratterizzato da una calma apparente, la Juventus si ritrova a lavorare lungo diversi binari. La trattativa più calda – resa frenetica dal muro eretto dai bianconeri – è quella relativa al possibile trasferimento di Weah al Marsiglia. L’operazione, che sembrava potersi avviare verso il suo naturale epilogo sulla base di un prestito con obbligo di riscatto, ha subito una brusca frenata.

A tal proposito, sono attesi nuovi contatti tra le parti per provare a sbloccare una fase di stallo dettata principalmente dalla volontà dei bianconeri – memori anche della posizione assunta dai provenzali per Balerdi – non scendere al di sotto dei 20 milioni di euro. Indipendentemente dall’esito della trattativa Weah, tra gli obiettivi cerchiati in rosso da Comolli alla voce acquisti figura anche un nuovo terzino destro.

Grazie alla sua poliedricità, uno dei nomi finiti in cima ai dossier della Juventus è sicuramente Palestra: trattare con l’Atalanta, però, è sempre molto complicato, soprattutto se non si vogliono esaudire le richieste economiche degli orobici che continuano a chiedere 20-25 milioni per il suo gioiellino. Ecco perché, Memorizzata l’apertura di massima dell’Atletico sul fronte Molina, la ‘Vecchia Signora’ sta monitorando con una certa attenzione anche i nuovi possibili margini di manovra per Augustin Giay.

Calciomercato Juventus, nuova tentazione dal Brasile: ecco come stanno le cose

Il difensore classe 2004 del Palmeiras, che nasce terzino destro ma che all’occorrenza può fungere anche da difensore centrale, è da tempo sui taccuini dei club italiani. Vecchio pallino di Gasperini, Giay è stato accostato in tempi e in modi diversi ad Atalanta, Roma e Napoli; negli ultimi tempi, però, il suo profilo è finito nuovamente nei dossier anche del Milan che ora ha dalla sua parte i soldi ricavati dalla cessione di Emerson Royal.

In uno scenario in rapida evoluzione, però, occhio alla posizione della Juventus. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, i bianconeri sarebbero stati informati della situazione del ragazzo e dei margini di manovra per il suo addio al Palmeiras. Assistito dallo stesso agente di Molina, il prodotto del vivaio del San Lorenzo ha strappato al Palmeiras la promessa che il ‘Verdao’ avrebbe preso in considerazioni offerte importanti dopo il Mondiale del Club.

Dopo aver ceduto Rios, il club brasiliano non vorrebbe privarsi di un altro titolare importante che ha una valutazione che si assesta sui 15-18 milioni di euro. L’esterno destro, però, ha lanciato segnali di apertura importanti in merito alla possibilità di trasferirsi in Europa: staremo a vedere se i bianconeri tradurranno i sondaggi effettuati in qualcosa di molto più concreto.