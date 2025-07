DIRETTA | Calciomercato Juve, caso Weah e sprint Muani – Le news di lunedì 28 luglio

Sono ore caldissime in casa bianconera, tutti gli aggiornamenti in entrata e in uscita sul mercato della Juventus

Come se non bastasse il caso Douglas Luiz, in casa Juventus le acque del calciomercato si sono fatte sempre più agitate dopo le dichiarazioni dell’agente di Timothy Weah. La mancata cessione dello statunitense al Marsiglia sta complicando anche le manovre in entrata di Damien Comolli, che non ha ancora affondato il colpo su Jadon Sancho nonostante le intese di massima già raggiunte. Questi e molti altri i temi caldi del mercato juventino del 28 luglio, su cui vi aggiorneremo ora per ora.

Ore 08.01 – Kolo Muani vuole solo la Juventus e ha sin qui rispedito al mittente i sondaggi di tutte le altre squadre, Milan compreso. Il PSG vorrebbe inserire un obbligo di riscatto a facili condizioni.