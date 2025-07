Sancho alla Juve, affare ribaltato: la contropartita è clamorosa

La trattativa per l’arrivo dell’esterno del Manchester United sta vivendo un clamoroso colpo di coda: Comolli non aspettava altro

Cominciata da non molte ore, la settimana a cavallo del mese di agosto potrebbe regalare novità degne di nota in casa Juventus. Almeno questo è quanto si aspettano anche i suoi tifosi che stanno constatando l’enorme difficoltà evidenziata dai bianconeri nel liberarsi di quei calciatori che di fatto bloccano eventuali manovre in entrata.

Una volta sistemata la questione riscatti, infatti, Comolli sta riversando la maggior parte delle sue attenzioni sul tema cessioni. Un impegno tutt’altro che banale che, almeno fino a questo momento, non sta facendo registrare significative novità. Nel pieno della temperie Douglas Luiz, con il brasiliano che oggi si è presentato al ritiro dopo alcuni giorni extra ‘di vacanze’ ingiustificati, la ‘Vecchia Signora’ si ritrova a dover gestire anche il caso Weah con l’uscita dell‘agente che non è affatto passata inosservata.

Il tutto senza trascurare quanto sta succedendo sul fronte Vlahovic. Sul serbo ha infatti messo gli occhi e in modo concreto il Milan che però non ha ancora trovato l’accordo definitivo con la Juventus dovendo valutare a fondo tutti i costi dell’operazione.

Scambio per Sancho: la Juve ribalta le carte in tavola

Necessario ma sostanzialmente estenuante, il lavoro ai fianchi dei rossoneri, non ancora concluso, potrebbe dunque rimettere in gioco squadre che sembravano essere tagliate fuori dalla corsa a Vlahovic. Tra queste, occhio al Manchester United. Con i Red Devils è assolutamente ancora in piedi l’operazione Sancho, definita nei suoi aspetti essenziali ma non ancora archiviata definitivamente.

E chissà che non possa nuovamente profilarsi l’ipotesi di uno scambio tra la Juventus e il club inglese che, se confermato, avrebbe assolutamente del clamoroso. La trattativa in questione riguarderebbe proprio il trasferimento di Vlahovic allo United con Sancho che farebbe il percorso inverso, atterrando all’ombra della Mole.

Ipotesi sicuramente suggestiva alla quale ha fatto riferimento Massimo Pavan che, con un video pubblicato sul suo profilo YouTube, si è espresso in questi termini sulla questione: “La Juve si trova nella situazione in cui se non esce nessuno, non entra nessuno (…). Ci potrebbe essere uno scambio Vlahovic-Sancho; c’è stato un interessamento confermato degli inglesi per l’attaccante bianconero che ha un ingaggio che lo United potrebbe andare a coprire senza problemi ed è un giocatore che viene considerato giovane. Amorim, perso Gyokeres, potrebbe anche decidere di rilanciare”.