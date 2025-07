DIRETTA | Juve, tutto su Kolo Muani e frenata Sancho: le news di martedì 29 luglio

In entrata e in uscita, i bianconeri stanno provando a risolvere le tante grane della propria campagna trasferimenti

Parzialmente rientrato con il rientro alla Continassa del brasiliano, il caso Douglas Luiz continua comunque a tenere banco in casa Juventus che nel frattempo è chiamata a risolvere anche la grana Weah. A meno di un rilancio importante da parte del Marsiglia, la trattativa con i provenzali per la cessione dell’esterno statunitense si è al momento arenata. Da monitorare anche l’evolvere della situazione legata a Sancho: sull’esterno offensivo inglese è ritornato il Borussia Dortmund che sta studiando i termini dell’operazione. Questi – e molti altri – i temi più caldi in casa bianconera: segui con noi tutte le trattative di giornata:

Ore 08:10 – Secondo quanto riportato da Leggo, la Roma avrebbe proposto uno scambio alla Juve: Pellegrini in bianconero, McKennie nella Capitale. La risposta di Comolli al momento è stata fredda.

Ore 07:20 – La Juve vuole solo Kolo Muani. Rilancio Comolli: 10 milioni per il prestito e ulteriori 35 per il riscatto. L’attaccante secondo il Corriere dello Sport ha chiesto alla società di accelerare.