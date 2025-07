Juve e Milan, comunicato UFFICIALE: l’intesa è clamorosa

L’accordo è stato trovato proprio nelle ultime ore: tifosi bianconeri (e non solo) letteralmente in visibilio. Ecco cosa è successo

Prosegue alla Continassa il lavoro di preparazione in vista della prossima stagione. A ranghi compagni, gli uomini di Tudor stanno assimilando schemi e carichi di lavoro, imprescindibili punti di riferimento per la prima organizzazione tattica. Intanto, Comolli e tutta l’area tecnica sono al lavoro per riuscire ad accontentare le richieste del tecnico croato e alzare l’asticella qualitativa di un organico che anche al Mondiale per Club ha evidenziato non poche lacune.

Mettersi alle prove con avversari probanti, si sa, è sempre uno stimolo. Benché il calcio estivo abbia una valenza piuttosto relativa, i tifosi della ‘Vecchia Signora’ fremono all’idea di vedere all’opera i propri beniamini. Così come quella dell’Inter, però, la preparazione estiva di Yildiz e compagni è partita con almeno dieci giorni di ritardo a causa degli impegni negli States.

Ecco perché servirà un po’ di tempo in più per le prime amichevoli. A tal proposito, un appuntamento da cerchiare in rosso è sicuramente quello che vedrà i bianconeri sfidare il Borussia Dortmund, appuntamento mai banale che ha regalato non pochi colpi di scena negli ultimi anni. Ci sarà o meno Dusan Vlahovic? Sono in tanti a chiederselo e allo stato attuale della situazione risulta piuttosto difficile sbilanciarsi sul futuro del centravanti serbo che continua a far discutere. Intanto, prima ancora che le traiettorie di Juventus e Milan possano incrociarsi in sede di calciomercato, è arrivata un altro tipo di accordo che comunque tira in ballo sia i bianconeri che i rossoneri.

Juventus, Milan e Inter: l’accordo UFFICIALE è un vero e proprio regalo ai tifosi

Da tempo perfezionata nei suoi aspetti essenziali, l’intesa tra DAZN e Warner Bros per trasmettere in chiaro (e più precisamente sul Nove) alcune delle amichevoli che vedranno protagoniste le big di Serie A è stata ufficializzata con tanto di annessi comunicati. La prima amichevole che andrà in onda – in differita di qualche ora rispetto al calcio di inizio – è quella che vedrà la nuova Roma di Gasperini sfidare l’Aston Villa il 6 agosto. Due giorni dopo sarà la volta di Monaco-Inter, che si potrà seguire sul Nove sempre in differita, a partire dalle 21.30.

Come anticipato, l’appuntamento che riguarda da vicino la Juventus è in programma domenica 10 agosto: Borussia Dortmund-Juventus sarà visibile in diretta e in chiaro alle 17.30, orario in cui è fissato il calcio d’inizio. C’è grande attesa per saggiare le prime impressioni stagionali della compagine di Tudor: i riflettori saranno inevitabilmente puntati su Jonathan David, primo vero volto nuovo in questa flemmatica estate bianconera. A stretto giro di posta seguirà poi Chelsea-Milan, visibile in differita dalle 21.30. L’ultimo tassello di questo intrigante puzzle sarà infine rappresentato da Inter-Olympiacos il cui calcio d’inizio è fissato sabato 16 agosto alle 20.30.