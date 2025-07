Vlahovic al Milan con lo scambio: addio dopo un anno

Il Milan vuole proporre alla Juve uno scambio per arrivare a Dusan Vlahovic: i rossoneri lo mandano via dopo un solo anno.

La Juve non riesce proprio a trovare una soluzione per Dusan Vlahovic. Il bomber serbo è da tempo nella lista dei partenti e vive da separato in casa in attesa di capire quale sarà il suo futuro. Comolli spera di trovare un acquirente ma non è affatto semplice per vari motivi. In primis il contratto del giocatore scade nel 2026: i bianconeri chiedono almeno 20-25 milioni di euro per il prezzo del cartellino, una somma che i club interessati a Dusan vorrebbero evitare di spendere.

Poi c’è il discorso più problematico, ovvero quello relativo all’ingaggio dell’attaccante: al momento nessuno è disposto a dare a Vlahovic i 12 milioni di euro all’anno garantiti dal contratto con la Juventus. Un bel problema per la dirigenza bianconera: in questo momento, infatti, la mancata cessione dell’ex viola tiene praticamente bloccato il mercato.

Secondo le indiscrezioni l’unica squadra che sta provando a imbastire una trattativa reale con la Juve per l’attaccante di Belgrado è il Milan. Allegri apprezza tantissimo Vlahovic e vorrebbe riaverlo con sé dopo gli anni passati insieme a Torino. Tuttavia il ds rossonero, Igli Tare, ha già fatto sapere alla Juve che l’affare è possibile solo se il club torinese e gli agenti del giocatore abbassano le pretese economiche.

Scambio lampo con Vlahovic: la proposta del Milan alla Juve

Il Milan vuole infatti pagare Vlahovic non più di 10 milioni di euro e non è disposto a dargli più della metà dello stipendio attualmente percepito in bianconero. Tuttavia proprio in queste ore il club di via Aldo Rossi ha provato a proporre un’altra soluzione a Comolli. L’ultima idea del Diavolo è infatti quella di uno scambio: per arrivare a Vlahovic i rossoneri offrono il cartellino di Strahinja Pavlović, difensore serbo arrivato la scorsa estate dal Salisburgo.

Il classe 2001 non sembra rientrare nei piani di Allegri e per questo Tare sta provando a trovargli una nuova sistemazione. L’ipotesi di scambio alla pari con Vlahovic non convince però la dirigenza bianconera. Comolli è disponibile a valutare contropartite ma il profilo di Pavlovic non pare essere quello giusto.

Milan e Juve dovranno quindi trovare altre formule per portare a termine l’affare: senza accordo tra i club la possibilità che Dusan rimanga alla corte di Tudor un altro anno per poi liberarsi a zero nel 2026 diventerebbe molto concreta.