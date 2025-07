Dall’infermeria alla Serie A: arriva al posto di Vlahovic

Il sostituto di Dusan Vlahovic sbarca in Serie A direttamente dall’infermeria: nuovo colpo di scena in casa Juventus

Quando siamo giunti ormai al termine del mese di luglio, la Juventus ancora non è riuscita a liberarsi di Dusan Vlahovic, ormai fuori da qualsiasi tipo di progetto per il prossimo anno.

L’attaccante serbo, il cui contratto scadrà a giugno del prossimo anno, non sta rendendo per niente le cose facili al club bianconero ed ha anche rifiutato di rescindere consensualmente il proprio contratto. La Vecchia Signora era anche disposta a pagargli una ricca buonuscita per liberarsi del suo pesante ingaggio, ma Vlahovic ha fatto muro e sebbene questo sia l’anno che ci porterà ai Mondiali è addirittura pronto a passare una stagione in tribuna.

Una situazione estremamente complicata per la Juventus da gestire e che va a rendere difficoltoso anche il mercato in entrata. I bianconeri sono a caccia di un nuovo centravanti e vorrebbero riportare in rosa a Kolo Muani, per il quale i contatti con il Paris Saint-Germain stanno proseguendo, ma è chiaro che la presenza di Vlahovic e del suo ingaggio complichi in parte il suo arrivo.

In più, le offerte per Vlahovic iniziano a latitare ed anche il Milan, che poteva essere una speranza per la Juventus, sta iniziando a guardarsi intorno e sarebbe intenzionato a virare su un altro giocatore, vale a dire Gabriel Jesus.

Vlahovic, niente passaggio al Milan: i rossoneri virano su Gabriel Jesus

Negli ultimi giorni si è parlato molto di un passaggio di Dusan Vlahovic al Milan, ma le richieste economiche del serbo che vuole un ingaggio che arrivi a toccare i 12 milioni annui hanno frenato in maniera importante l’affare. Per questo motivo, stando a quanto raccontato da CaughtOffside.com, i rossoneri hanno deciso di virare su un altro attaccante, ovvero Gabriel Jesus dell’Arsenal, stanchi di attendere un possibile ripensamento da parte di Vlahovic.

L’attaccante brasiliano non ha passato un’ultima stagione felice, riportando anche una rottura del legamento crociato anteriore dalla quale sta ancora recuperando. Nonostante ciò, Gabriel Jesus resta un profilo molto gradito per vari club europei e tra questi ci sarebbe anche il Milan che potrebbe presto andare all’assalto nei prossimi giorni.

La concorrenza, però, è folta ed oltre ai rossoneri sulle tracce del giocatore ci sono anche Barcellona, Newcastle e Tottenham. A preoccupare di più sono le due squadre inglesi che hanno una forte disponibilità economica e che potrebbero presto avere necessità di un giocatore in quel ruolo. I Magpies, infatti, potrebbero cedere presto Isak ed il solo Sesko non basterebbe a sostituirlo, mentre gli Spurs pensano a Gabriel Jesus per rimpiazzare Son Heung-min che potrebbe finire in MLS.