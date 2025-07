Indizio social e ritorno: ha già firmato per la Juve

Calciomercato Juventus, indizio social clamoroso e ritorno a Torino. Ha già firmato per i bianconeri. Ecco cosa sta succedendo

Ha giocato solamente sei mesi alla Juventus prima di tornare nella sua squadra. Ma c’è un indizio che potrebbe fare la differenza e che vede protagonisti ancora i bianconeri.

Siamo in pieno mercato ed è normale pensare a tutto. Anche a quello che potrebbe essere e non sarà, quasi sicuramente. Però, l’appiglio i tifosi della Juventus e anche i dirigenti della Juventus ce lo potrebbero avere. Un segnale vero e proprio, senza dubbio. Un segnale da prendere davvero in considerazione e che potrebbe fare la differenza. Sì, perché diciamolo chiaramente: di solito i calciatori in queste cose anche per via dei rapporti che devono mantenere con i tifosi ci stanno molto attenti. Cosa che non ha fatto Renato Veiga, ad esempio.

Calciomercato Juventus: l’indizio di Veiga

Arrivato nello scorso mese di gennaio a Torino in prestito dal Chelsea, Veiga ha fatto bene alla Juve, tant’è che si è parlato anche della possibilità che potesse rimanere a Torino. Per ora è a Londra e la trattativa, se mai ci fosse, vive al momento una fase di stallo. Il motivo è presto spiegato: tutti i pensieri di Comolli, per ora, sono rivolti all’attaccante che la Juve deve regalare a Tudor molto presto, con il colpo Kolo Muani che rimane in canna anche se si parla, come vi abbiamo spiegato prima, di colloqui per Nunez del Liverpool.

E quindi l’indizio dove sta? Nella sua bio di Instagram, il difensore, non ha ancora levato la Juventus dalle sue squadre. Scrive Chelsea, ma a lato c’è anche taggata la società bianconera che potrebbe anche cercare, nelle prossime settimane, di riportarlo a Torino. Un difensore Tudor lo desidera e visto che Tagliafico ha di nuovo firmato con il Lione e per Balerdi la richiesta del Marsiglia è altissima, un pensiero si potrebbe di nuovo fare. Vedremo come andrà a finire. Intanto il segnale, Veiga, lo ha lanciato. Anzi per meglio dire, lasciato.