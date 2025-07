Colpo di scena Juventus, accordo raggiunto: addio Real Madrid

Lo sprint impresso alla trattativa tramortisce definitivamente i bianconeri: sempre più vicina l’intesa con i Campioni d’Italia

Le grane che stanno bloccando il mercato della Juventus in entrata non sono poche. Il rebus Vlahovic, al quale risulta ancora difficile trovare una soluzione, ne è una testimonianza tangibile. Non meno delicati sono poi i casi Nico Gonzalez e Weah, con l’esterno americano che continua a rifiutare tutte le destinazioni, forte dell’accordo totale raggiungo con il Marsiglia.

A proposito di corsie esterne, il discorso potrebbe essere allargato fino a comprendere lo stesso Kostic. Reduce dall’esperienza in prestito al Fenerbahçe, il jolly serbo si sta guardando intorno alla ricerca della soluzione più congeniale per il suo futuro. In Serie A Roma e Atalanta monitorano la situazione, pur non avendo ancora messo sul piatto proposte concrete da sottoporre alla Juve che dal canto suo preferirebbe una cessione a titolo definitivo. Anche la cessione di Cambiaso – come evidenziato dal suo agente – resta sostanzialmente bloccata visto che il Manchester City ha preferito dirottare le sue attenzioni verso altri obiettivi. Scenario che ha impedito alla ‘Vecchia Signora’ di approfondire il discorso con il Girona per Gutierrez, ormai sempre più vicino a vestire la maglia del Napoli.

Calciomercato Juventus, il Napoli mette la freccia: fumata bianca a un passo

Nelle ultime ore gli Azzurri hanno infatti riannodati i fili del discorso con il club spagnolo, mettendo la freccia e portando l’operazione alle sue battute conclusive. Benché manchi ancora l’intesa economica con il giocatore, che continua ad avere numerosi estimatori non solo in Italia ma anche in Liga e in Premier League, il Napoli conta di chiudere i giochi a suo favore in tempi relativamente brevi.

Come riferito da Matteo Moretto, l’accordo tra i due club è ormai ad un passo mentre a Gutierrez sarebbe stato proposto un contratto di cinque anni. Per puntellare l’organico fornendo a Conte ulteriori margini di manovra per le sue scelte, l’esterno mancino classe 2001 diventerebbe il titolare sulla fascia mancina giocandosi il posto con Olivera con Spinazzola come possibile jolly utilizzabile sia più arretrato che come alternativa a Noa Lang. Come riferito da As in tempi non sospetti, il Real Madrid vanterebbe comunque un diritto di recompra sul giocatore: ipotesi che comunque appare piuttosto difficile da concretizzare visto che i Blancos hanno altre priorità. Il Napoli si prepara a suggellare un’altra operazione roboante.