DIRETTA | Calciomercato Juve, addio Vlahovic ed erede in Serie A: le news del 31 luglio

Calciomercato Juventus, tanti i casi da risolvere per Comolli: giornate intense per migliorare la rosa a disposizione di Tudor

Dopo i disastri della passata sessione estiva di calciomercato, la Juventus si ritrova con una serie di nodi da sciogliere. I casi più spinosi riguardano Douglas Luiz, Vlahovic e Weah, con anche McKennie che come accaduto l’anno scorso sembra in uscita. Ecco tutte le news mercato di giovedì 31 luglio.

Ore 9:30 – Il possibile trasferimento di Vlahovic al Milan resta d’attualità anche sui giornali odierni, si aggiunge però un possibile sostituto sempre in Serie A. Si tratta di Artem Dovbyk che la Roma è pronta a cedere per una cifre non inferiore ai 38 milioni.

Ore 7:30 – Di stagione in stagione Juventus e Fiorentina si ritrovano in affari, anche se i calciatori arrivati in bianconero non hanno poi effettivamente reso secondo le aspettative. Ora però si profila la possibilità di uno scambio tra calciatori in uscita che accontenterebbe entrambi i club e per la Juve sarebbe anche uno scacco al Napoli: Dodò per Miretti. Leggi qui tutti i dettagli.