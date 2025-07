La Juve mette la freccia: scambio anti Napoli

Grande colpo in canna, la Juventus pensa al clamoroso scambio che potrebbe lasciare a bocca aperta il Napoli di Conte

Poco più di tre settimane all’esordio della Juventus di Igor Tudor per la prima di Serie A, all’Allianz Stadium, contro il Parma e in casa bianconera è adesso tempo di prepararsi, in campo così come lontano dal rettangolo verde. Il calciomercato estivo, a tal proposito, regalerà ancora molte sorprese.

In attacco, andrà risolta la questione Dusan Vlahovic. La punta serba resta fuori dai piani ed il suo sostituto, in tal senso, è già arrivato. Spazio a Jonathan David, un colpo pazzesco che i tifosi non vedono l’ora di vedere all’opera in campo. Parallelamente c’è uno scenario che torna a prendere quota e che potrebbe fare molto felici i tifosi bianconeri.

Nel frattempo in casa bianconera si sta facendo largo un’idea, mai tramontata del tutto, che porterebbe uno dei gioielli della Fiorentina di Stefano Pioli a sposare il progetto bianconero.

La suggestione può prendere corpo nelle prossime settimane e nel frattempo, con lo scambio che ha in mente Damien Comolli, a finire a mani vuote sarebbe il Napoli del grande ex Antonio Conte. Ecco perché.

Scambio Juve-Fiorentina: Comolli beffa il Napoli

Non è un mistero che Napoli e Juventus, a distanza e non solo sul rettangolo verde, abbiano spesso e volentieri provato a mettersi i bastoni tra le ruote. Potrebbe accadere di nuovo, in questo caso ai danni della società di Aurelio De Laurentiis: un incastro perfetto, sullo sfondo lo scambio che rischia di fare infuriare Antonio Conte.

Pare infatti che la dirigenza bianconera abbia ripreso a pensare a Dodô, laterale brasiliano reduce da una grande stagione con la maglia della Fiorentina. Con il possibile addio di Weah e quello già ufficiale di Alberto Costa, la primaria necessità per la Vecchia Signora è proprio quella di fornire una nuova freccia sulla destra a Tudor. Da qui l’idea Dodô, per il quale sarebbe pronta un’offerta alla quale il club di Commisso difficilmente dirà di no.

Sul piatto Fabio Miretti, centrocampista classe 2003 reduce da una grande stagione con il Genoa e da poco rientrato alla Continassa. Il 21enne di Pinerolo, che da Torino valutano 20 milioni di euro, piace tantissimo ad Antonio Conte che da tempo lo ha messo in cima alla sua personalissima lista. L’ex Ct lo vorrebbe per rinforzare la mediana dei campioni d’Italia. Una strada chiusa, però, visto che la dirigenza bianconera pare intenzionata ad offrirlo alla Fiorentina.

Dodô, 46 presenze con 6 assist complessivi tra campionato e coppe nell’ultimo anno, rimane sotto contratto con il club gigliato fino al 30 giugno 2027. Valutazione? Intorno ai 25-30 milioni di euro. E staremo a vedere se l’eventuale inserimento di Miretti nella trattativa – con buona pace di Conte e del Napoli – sarà sufficiente per avere il sì di Commisso.