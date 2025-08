Nico Gonzalez in Serie A: niente nerazzurri, destinazione choc

Nuova squadra nel nostro campionato per Nico Gonzalez, ma non sarà l’Inter: ecco cosa c’è in serbo per il giocatore della Juventus

Il calciomercato è un costante gioco di intrecci, situazioni in evoluzione, novità che possono emergere da un momento all’altro, ribaltoni e via dicendo. In particolar modo, quanto più si va avanti nella sessione di trasferimenti e bisogni e necessità di più parti possono trovarsi a combaciare, con l’obbligo di sbrigarsi a trovare una quadra soddisfacente per tutti.

E’ un tema che riguarda, tra gli altri, con tutta evidenza anche Nico Gonzalez, che è uno dei giocatori in uscita dalla Juventus. L’argentino, nella sua prima stagione in bianconero, non ha convinto, con un rendimento davvero troppo a singhiozzo. Non rispettate le attese relativamente al costo sostenuto per acquistarlo dalla Fiorentina un anno fa, il riscatto è scattato in maniera obbligatoria ma la dirigenza bianconera sta cercando per lui la migliore soluzione in uscita.

Al tempo stesso, il giocatore si sta guardando intorno per capire quale possa essere la migliore scelta per lui. Ci sono stati degli abboccamenti con club esteri, che però non hanno portato a nulla. Ecco dunque che si è tornato a parlare di nuove destinazioni in Serie A. Tra le società interessate, c’è anche l’Inter, che lo valuta come una delle possibili alternative nel caso in cui non riesca ad andare in porto l’affare Lookman. Ma c’è un’altra squadra dove Nico Gonzalez potrebbe finire, una candidatura che si fa sempre più concreta.

Nico Gonzalez, c’è anche la Roma: ecco perché può dire sì ai giallorossi

Avanza infatti per Nico Gonzalez la Roma. Anche i giallorossi sono in fase di restyling del reparto offensivo e vedrebbero di buon occhio un giocatore come lui.

Due i fattori che potrebbero spingere Nico Gonzalez verso la Capitale. Sicuramente, le evoluzioni dell’affare Lookman-Inter. Se il nigeriano andasse a Milano, le quotazioni per l’argentino in giallorosso crescerebbero vistosamente. E c’è da considerare anche un altro aspetto. Infatti, la Roma intenderebbe schierarlo in posizione offensiva a sinistra, una posizione che l’ex viola ha sempre preferito, rispetto allo giocare sulla destra e a piede invertito. Agli ordini di Gasperini, nel suo ruolo naturale, potrebbe ritrovare lo smalto perduto e tornare davvero decisivo e brillante come in passato.