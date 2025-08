DIRETTA | Calciomercato Juventus: Psg irritato per Kolo, Nico sblocca Sancho. Le news del 2 agosto

Calciomercato Juventus, ecco tutte le notizie in diretta della giornata di oggi. Da Kolo Muani e Sancho, sono giorni caldi alla Continassa

Giornate calde dentro la Continassa. Comolli è al lavoro per risolvere le questioni più spinose. Si complica il piano Kolo Muani, almeno stando alle ultime notizie che arrivano. Mentre Nico sblocca Sancho, che è in attesa di capire il suo futuro. Insomma, andiamo a vedere quali sono tutte le notizie di oggi.

Ore 8:47 – Comolli spinge Douglas Luiz all’addio: c’è sempre l’Everton, ma il giocatore preferisce il Nottingham. La richiesta è sempre di 40 milioni di euro.

Ore 8:30 – L’Inter potrebbe tornare alla carica per Nico Gonzalez: il giocatore che è in uscita, viste le difficoltà che i nerazzurri hanno trovato per Lookman, pensano all’argentino. La situazione è in evoluzione. E intanto Sancho resta in attesa, anche se il Borussia è tornato alla carica.

Ore 8:18 – Secondo il Corriere dello Sport il Psg è irritato con la Juventus: non si sta riuscendo a trovare la quadra per il passaggio di Kolo Muani in bianconero. In ballo c’è sempre il diritto o l’obbligo di riscatto, perché i parigini sono scesi a 50 milioni di euro come valutazione. La Premier rimane alla finestra.

Ore 7.30 – Accelerata importante nella trattativa tra Juve e Marsiglia per Weah: le parti sono ora vicine all’accordo sulla base di una valutazione di circa 15 milioni di euro.