Tudor non inizia il campionato: “Esonero dopo Juve-Reggiana”

Il verdetto riguardante il tecnico croato scatena un vero e proprio boomerang: l’hanno già messo nero su bianco

Un pareggio, tante occasioni sprecate, gambe imballate e troppi scricchiolii difensivi. In questi termini può essere inquadrata la prima amichevole della pre-season della Juventus che, portando in dote non pochi spunti, ha messo in evidenza il tanto lavoro che i bianconeri devono fare per arrivare ad un livello accettabile.

Certo, i carichi di lavoro settimanali sono stati importanti e l’attenuante di una condizione atletica non ancora al top contro la Reggiana resta assolutamente valida. Lo stesso Tudor nel post partita ha ostentato calma e tranquillità, complimentandosi con i suoi ragazzi per il lavoro svolto. Effettivamente le note liete non mancano: dall’impatto concreto di Jonathan David con la nuova realtà ai cambi di passo di Conceicao, per non parlare del rientro pesantissimo di Gleison Bremer. Tuttavia, i giocatori che più hanno deluso nella scorsa stagione faticano a decollare. Koopmeiners e Nico Gonzalez, per citare due nomi, trascurando l’ennesima scialba prestazione difensiva di Kelly.

In tutto questo, il mercato stenta a decollare. In assenza di cessioni di un certo tipo, non arriveranno quegli innesti di cui l’organico bianconero, allo stato attuale della situazione, ha un terribile bisogno. Riuscirà Tudor a dare un’identità precisa ad una squadra che sogna di colmare il gap con la vetta?

Calciomercato Juventus, la decisione su Tudor: non sono tornati indietro

Dilemma che dilania non pochi tifosi che se non altro si aspettano una risposta concreta dalla squadra in tempi relativamente brevi. Un dettaglio tutt’altro che trascurabile visto che di tempo alla Juve ce n’è sempre poco. Un’estate sostanzialmente in sordina, la prima parte della quale trascorsa nell’inseguimento del sogno Conte svanito nel nulla, può lasciare macerie nella tifoseria bianconera. I primi commenti a caldo dopo un’amichevole assolutamente ininfluente ne sono una testimonianza tangibile:

Quest’anno sarà così. La gente non ne può più. Al primo pareggio in campionato si scatenerà l’inferno. La società dovrà dimostrarsi all’altezza e spero che anche Tudor, allenatore che è stata la terza scelta, dimostri di esserlo. La Juve di oggi è quella di un mese fa. — Giuseppe Barreca (@Giusepp41094293) August 2, 2025

Tudor non arriva a Natale — Francesco (@Killer86538963) August 2, 2025

Si. Tudor neanche a natale arriverà — Pietro ♎️ (@Pietro1775276) August 2, 2025

Cacciate #Tudor.

Non vale un cazzo.

E lo sapete benissimo tutti voi. #juventusreggiana — PER OMNIA ASPERRIMA (@NONDETTO1) August 2, 2025

Non mangia il panettone Tudor è scarso — Anima Fragile (@BellocchiMario) August 2, 2025

Tudor non mangia il panettetone è scarso scarso — Anima Fragile (@BellocchiMario) August 2, 2025

In attesa di impegni più probanti, intanto, la Juventus è volata in Germania per preparare la seconda parte del suo ritiro estivo. L’amichevole contro il Borussia Dortmund, sotto questo punto di vista, rappresenterà un banco di prova di ben altro tenore: sono attese risposte concrete.