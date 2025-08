Addio e risolti tutti i problemi della Juve: “120 milioni”

Annuncio di calciomercato abbastanza a sorpresa per la Juventus, una operazione in uscita da 120 milioni per mettere a posto il bilancio: cosa succede

Fase interlocutoria di calciomercato per diverse società, in questo momento, a un mese dalla fine della sessione di trattative, per capire quali sono gli obiettivi ancora da raggiungere, le disponibilità economiche e le occasioni che il mercato stesso offre. Tra le altre, è la Juventus a vivere una situazione più delicata.

Due nuovi acquisti, finora, David e Joao Mario, più i riscatti di diversi prestiti dallo scorso anno, ma ancora tante operazioni da realizzare, anche se la strada da percorrere non è facile. E’ una Juventus bloccata dalle cessioni ancora non avvenute, e in questo senso vanno lette le dichiarazioni di Comolli sul mercato bianconero. L’intenzione di qualche altro acquisto di spessore c’è tutta, ma difficilmente potrà avvenire, dal punto di vista numerico ed economico, senza partenze.

I nomi dei calciatori in esubero sono noti, quelli degli obiettivi da acquistare al loro posto anche. Si attende qualcosa che possa sbloccare la situazione, i prossimi giorni aiuteranno a capire se la Juventus uscirà o meno da questa impasse. Con una particolare operazione in uscita, dall’importo assai elevato, a far discutere.

Juventus, Graziano Campi ironizza: “Ma non si poteva vendere Milik insieme alla IVECO?”

Tra i commentatori più assidui delle vicende bianconere, come sempre, il giornalista Graziano Campi, molto attivo su ‘X’ e autore a ripetizione di diversi post ironici sui temi di mercato e non solo.

Prendendo le mosse dalla recente notizia della cessione della IVECO agli indiani di Tata Motors, per un affare complessivo da 3,8 miliardi di euro, Campi, con il suo consueto stile, ha postato in maniera provocatoria sul suo profilo: “Ma insieme all’IVECO non si poteva vendere Milik agli indiani? 120 milioni per giocare nel Calcutta e risolvevamo tutti i problemi nostri e loro”. Ovviamente, un motto di spirito, a simboleggiare l’attesa e l’impazienza dell’ambiente bianconero per il tema delle cessioni da concretizzare. Il polacco è uno dei giocatori da tempo sul piede d’uscita, anche se per adesso non è stata trovata, a quanto pare, una soluzione soddisfacente sia per lui che per il club bianconero. Il prosieguo del mercato ci dirà come si evolverà questa situazione, insieme alle altre che stanno tenendo banco.