Dall’Inter alla Juve: accordo e firma fino al 2029

L’accelerata decisiva impressa alla trattativa ha chiuso i giochi in maniera inevitabile: contratto pronto e nuova svolta

L’approssimarsi dell’inizio ufficiale della stagione continua ad alimentare non pochi interrogativi in casa Juventus. E non potrebbe essere altrimenti visto che la rosa bianconera necessita di almeno tre innesti per poter fare quel definitivo salto di qualità che tutto l’ambiente richiede. La fase di stallo legata alle cessioni, però, obbliga la ‘Vecchia Signora’ ad un certo tipo di scelte più o meno obbligate.

Vendere per comprare autofinanziando i prossimi colpi in entra. Questo il mantra più o meno evidente espresso a chiare lettere anche da Comolli; il che fa capire come, in assenze di cessioni di un certo tipo, gli obiettivi di mercato individuati dalla Juventus siano destinati a svanire. A tal proposito, uno dei reparti finiti ormai da giorni sotto la lente di ingrandimento dell’area tecnica bianconera è il centrocampo dove l’obiettivo numero uno continua ad essere Hjulmand. L’accordo di massima tra la Juve e il centrocampista dello Sporting CP già c’è; manca, invece, quello con il club lusitano, che non si schioda dalla richiesta di 60 milioni di euro.

Calciomercato Juventus e Inter, pronto il contratto fino al 2029

In realtà, prima di dirottare le sue attenzioni sul danese, ‘Madama’ aveva effettuato qualche timido sondaggio anche per Ederson, entrato poi anche in orbita Inter. Contatti esplorativi che comunque non si sono mai tradotti in un affondo concreto da parte della Juventus che, memorizzata la richiesta da 60 milioni di euro fatta trapelare dall’Atalanta, ha deciso quasi subito di tirare i remi in barca.

Anche i nerazzurri – una volta rientrato il caso Calhanoglu – non hanno fatto saltare il banco lasciando campo libero alla ‘Dea’ di intavolare con relativa tranquillità la trattativa per il rinnovo del contratto di Ederson. Contatti che, secondo quanto riferito da ‘Tuttosport’, sarebbero ora entrati nella fase più calda al punto che l’intesa tra l’entourage del calciatore e l’Atalanta per il prolungamento del contratto attualmente in scadenza nel 2027 sarebbero ora entrati nella sua fase più calda.

Bozza d’intesa e rinnovo fino al 2029 per Ederson che si candida a ricoprire un ruolo di primo piano anche nella prossima stagione dell’Atalanta. Le mosse prima della Juventus e poi dell’Inter non hanno affatto spaventato gli orobici che, a differenza di quanto sta succedendo con Lookman, hanno sempre avuto dalla loro la volontà del diretto interessato.